Эстонский Magnum создает в Литве сеть аптек

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Контролируемый эстонским предпринимателем Маргусом Линнамяэ концерн оптовой и розничной торговли лекарствами Magnum, который уже торгует в Литве лекарствами для животных, учреждает новую сеть аптек Apotheka Pharma.

Член правления Magnum и глава нового, зарегистрированного в Панявежисе предприятия Кадри Улла говорит, что приход в Литву — это логичный шаг развития Apotheka Pharma.

«Поскольку у нас уже есть аптеки в Эстонии и Латвии, логично подумать о дальнейшем развитии в Литве. Мы думаем о возможности открыть аптеки в крупных городах. Поскольку мы находимся в фазе планирования, я пока не могу назвать конкретные места или время, когда мы откроемся», — сказала К. Улла в комментарии для BNS.

По данным Государственной службы контроля за лекарствами, Apotheka Pharma пока не получила аптечной лицензии.

Единственный акционер Apotheka Pharma — группа Magnum, действующая в трех странах Балтии и Финляндии. Контролируемое ею предприятие Magnum veterinarija действует в Литве с 1994 года.

М. Линнамяэ также контролирует медийный концерн Eesti Media, которому в Литве принадлежит новостное агентство BNS и портал 15min.lt. На этой неделе стало известно, что М. Линнамяэ создал новое предприятие Media Investments & Holding, в которое переведены управляющие интернет-порталами объявлений в трех странах компании Allepal, Diginet и City24.

BNS