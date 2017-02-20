Эта неделя в Литве будет ветреной, с дождем и мокрым снегом

Эта неделя в Литве будет ветреной, почти повсеместно возможны дожди и мокрый снег, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

Во вторник пройдут дожди, будет плюс 2–5 градусов. Скорость ветра будет достигать 15–20 метров в секунду.

В ночь на среду похолодает до минус 1-4 градусов, возможен снег, мокрый снег. Днем будет плюс 1-4 градуса, также прогнозируется снег и мокрый снег, ветер будет оставаться сильным.

В четверг и пятницу будет преобладать плюсовая температура, прогнозируются снег и мокрый снег, по-прежнему будет ветрено. В выходные ожидается небольшой минус, в ночное время суток – до минус 6–8 градусов.

BNS

Метки: Литва, Погода