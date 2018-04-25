Это не просто вкусно и сладко!

Брускетта с грушей, сыром и медом

1 багет или чиабатта — 200 г, груши — 1 шт., сыр дорблю или любой сыр с голубой плесенью — 40 г, сыр бри или любой с белой плесенью — 40 г, мед — 1 ч. л., розмарин — 1 веточка, крем бальзамический.

Нарезать багет и подсушить на гриле до образования хрустящей корочки с двух сторон. Куски сыра размять вилкой до однообразной массы. Грушу нарезать слайсами толщиной в 5 мм и запечь на гриле с двух сторон. Ломтики багета намазать сырной массой, сверху выложить груши, смазать медом, украсить розмарином. Добавить бальзамический крем. Подавать с белым вином или шампанским.

Пряный гороховый суп с медом

Горох желтый колотый — 1 стакан, масло растительное — 2 ст. л., мед жидкий — 1 ст. л., перец чили зеленый — 1 шт., петрушка или кинза — 5 веточек, чеснок — 3 зубчика, лавровый лист — 2 шт., куркума — 1 ч. л., семена горчицы — 1 ч. л., зира — 1/2 ч. л., лимонный сок — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., имбирь свежий.

Положить горох в глубокую кастрюлю, залить 850 мл холодной воды, довести до кипения, закрыв крышкой, варить на слабом огне до готовности. Пюрировать в блендере и вернуть в кастрюлю. Имбирь очистить и нарезать мелкой соломкой, чеснок и чили мелко порубить, отправить в суп. Добавить соль, лавровый лист, куркуму и варить еще 15 минут. Обжарить семена горчицы на раскаленном масле на сковороде, добавить зиру и положить в суп. Влить мед, лимонный сок и перемешать. Кинзу или петрушку порубить, украсить суп перед подачей.

Свежий салат с медовой заправкой

Грейпфруты — 1 шт., свекла — 2 шт., редис — 8 шт., руккола — 1 пучок, смесь салатных листьев — 3 горсти, перец черный свежемолотый — 1 щепотка, соль морская. Для заливки: уксус бальзамический — 2 ст. л., мед — 1 ст. л., лимонный сок — 1/2 ст. л., горчица дижонская — 1 ст. л., масло оливковое — 1/4 стакана, перец черный молотый, соль.

Свеклу вымыть, завернуть в фольгу и 20–30 минут запекать на противне с солью в духовке, предварительно разогретой до 220–250 °С. Готовую свеклу очистить и нарезать тонкими дольками. Редис вымыть, очистить и нарезать. Грейпфрут очистить, вырезать мякоть, сохранив выделившийся при этом сок. Листья салата и рукколу соединить в глубокой салатнице со свеклой, редисом и грейпфрутом. Посыпать перцем. Приготовить заливку: взбить уксус, мед, лимонный сок, горчицу и оливковое масло, приправить солью и перцем. Заправить салат и подавать.