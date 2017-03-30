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Это прекрасная новость в ожидании 100-летия Литвы, заявила президент об обнаружении акта 16 февраля

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Обнаружение оригинала Акта о провозглашении независимости Литвы от 16 февраля 1918 года – чрезвычайно отрадная новость в ожидании столетия государственности, заявила литовский президент Даля Грибаускайте.

“Вероятно, что обнаруженный документ – это один из экземпляров оригинала Акта 16 февраля с оригинальными подписями, который был передан Германии. Это чрезвычайно отрадная новость в ожидании столетия! Надеюсь, что более подробные исследования подтвердят аутентичность документа, и мы сможем обратиться по вопросу его передачи Литве”, – цитируются слова главы государства, переданные BNS президентской пресс-службой.

Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал Акт о независимости Литвы 16 февраля 1918 года в Вильнюсе.

Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал Акт о независимости Литвы 16 февраля 1918 года в Вильнюсе.

Акт хранится в политическом архиве МИД Германии в группе дел, названной “Будущее Балтийских провинций: Литва”. В среду его обнаружил профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

До сих пор не было известно о местонахождении ни одного из оригиналов акта.

BNS

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