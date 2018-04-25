Этот год для молочного сектора должен быть успешным

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По причине падения цен на экспортных рынках минувший год для молокоперерабатывающих предприятий был скромнее, чем 2017-ый, однако в связи с опустевшими запасами порошка из обезжиренного молока в Европе переработчики и аналитики ожидают более удачный 2019-ый год.

Старший экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас отмечает, что продажа запасов порошкового молока — это «якорь» для всего молочного сектора.

В январе Еврокомиссия продала 99% публичных запасов порошка из обезжиренного молока, которое скупило в 2015-2017 годах, по причине эмбарго на ввоз европейских молочных продуктов в Россию. В целом ЕК скупила 380 тыс. тонн порошка.

«Это очень хорошие новости для рынка, очистились интервенционные склады, и, как видите, цена на обезжиренное порошковое молоко на треть больше, чем год назад», – пояснил BNS аналитик.

Переработчики и аналитики обращают внимание на то, что оживление на рынке в связи с продажей порошка может ощущаться через несколько месяцев, поскольку порошок еще находится на складах перепродающих.

Недавно поступили сообщения о том, что эстонский кооператив E-Piim готовится к строительству молокоперерабатывающего предприятия в городе Пайде. Строительство обойдется в 100 млн евро, оно должно завершится к 2021 году.

По словам Т. Повилаускаса, литовские переработчики ввозят из Эстонии около 20% сырьевого молока, поэтому новый игрок на рынке может обострить конкуренцию в Балтийских странах.

«Когда на таком рынке появляется новое предприятие, если у него есть надежный тыл, то будет не так уж просто привозить молоко из Эстонии. В количественном смысле, это не хорошо, что появляются новые игроки, когда конкуренция за молоко в Балтийских странах лишь обостряется. Новый игрок, если ему повезет, также может замутить эту воду», – сказал он BNS.

По данным портала clal.it, Литва в пролом году больше всего молока ввезла из Латвии – 307,9 тыс. тонн, Эстонии – 140,6 тыс. тонн, Польши – 8,3 тыс. тонн.

BNS