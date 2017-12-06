Этот груз везут с особой осторожностью

Жители Городокского района наблюдали необычную картину. По шоссе в сопровождении двух машин ГАИ с величайшей осторожностью двигался огромный автопоезд. Высота — под 9 метров, ненамного меньше — ширина. Общий вес — как у груженого карьерного самосвала БелАЗ — более 220 тонн. Чтобы избежать неприятностей, весь другой транспорт на дорогу не допускали, а линии электропередачи пришлось отключать и приподнимать. На АЭС транспортный шлюз для первого энергоблока — а везли именно его — доставляли несколько дней.

Нам пояснили на станции, что через него в процессе эксплуатации будет загружаться в реактор свежее топливо и выгружаться отработанное, будет подаваться оборудование для ремонта и замены. На первом энергоблоке уже установлен корпус реактора, все четыре парогенератора и многое другое оборудование. Своим чередом идут работы и на втором энергоблоке. Для него, кстати, на АЭС недавно прибыли два парогенератора из четырех необходимых. Доставка этих тяжеловесных крупногабаритных изделий также потребовала проведения специальной транспортной операции.

— Все оборудование, прежде чем поступить в монтаж, проходит все мыслимые виды инструментального и визуального контроля, — заверил главный инженер АЭС Анатолий Бондарь. — Делается все, чтобы, как и запланировано, первый блок пустить в конце 2019 года, а второй — в середине 2020 года.

Владимир ЯКОВЛЕВ.

Кстати

В пресс–службе Минэнерго сообщили, что сейчас около 5 тысяч белорусских и российских строителей работают на 123 объектах АЭС. Смонтировано 89 процентов бетона и 88 процентов арматуры.

Метки: N49 (1189) 7 декабря