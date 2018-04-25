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Принадлежащей британской группе предприятий Akce литовской компании European Merchant предоставлена лицензия специализированного банка.

European Merchant намерена предоставлять услуги классического банка — принимать вклады населения, предоставлять кредиты, платежные услуги, говорится в сообщении Банка Литвы.

Лицензия специализированного банка дает право предоставлять услуги во всех государствах европейского экономического пространства без учреждения филиала, однако намечается, что первоначальным целевым рынком European Merchant будет Литва.

М. Залаторюс: чтобы закрепиться в Литве, European Merchant понадобится время

В связи с приходом в Литву еще одного специализированного банка — принадлежащей английской группе Akce компании European Merchant президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ) Мантас Залаторюс говорит, что предоставление такой лицензии уже третьему предприятию в Литве говорит о том, что страна становится привлекательной для такого рода финансовых стартапов. Однако он подчеркивает, что новому банку понадобится время, чтобы закрепиться.

«Лицензия специализированного банка — такое немного литовское изобретение, при ее получении применяется куда более низкое требование к уставному капиталу, сам процесс выдачи лицензии, возможно, быстрее, хотя эта лицензия не позволяет предоставлять инвестиционные услуги. Очевидно, что Литва как юрисдикция становится известной в мире таким банкам-стартапам, и это по сути своей хорошо», — сказал BNS М. Залаторюс.

Однако, по его словам, независимо от того, является банк специализированным или нет, на всех распространяются строгие требования в плане надзора и соответствия.

«Из-за скандалов с отмыванием денег и ужесточения международного и местного регулирования затраты на соответствие требованиям для банков растут. Поэтому хотя затраты на приход специализированного банка ниже, впоследствии затраты на соответствие будут такие же. Как пойдут дела у нового банка, который еще не привык к таким расходам и комплексным и сложным процессам, покажет только будущее», — сказал М. Залаторюс.

Он подчеркнул, что для банковского дела очень важно доверие участников рынка и вкладчиков.

«Несмотря на то, что этих специализированных лицензий сейчас много, это еще не значит, что у нас сразу будут сильные новые банки. Чтобы банк закрепился и получил имя, заслужил доверие клиентов и других участников рынка, нужно время. Одна технология доверия не вызывает», — отметил президент ЛАБ.

В понедельник стало известно, что по представлению Банка Литвы (БЛ, центробанк) лицензию предприятию предоставил Европейский центробанк. Компания European Merchant намерена предоставлять классические банковские услуги — принимать у населения вклады, предоставлять кредиты, платежные услуги, сообщил БЛ.

Лицензия специализированного банка дает право предоставлять услуги во всех государствах европейского экономического пространства без учреждения филиала, однако намечается, что первоначальным целевым рынком European Merchant будет Литва.

Как сообщает БЛ, European Merchant является компанией группы Akce, созданной с целью расширения ее услуг. Сейчас группа Akce, которой принадлежит и лицензированное в Великобритании предприятие электронных денег Ozan Limited, предоставляет клиентам услуги платежей и другие связанные с этой деятельностью услуги.

На веб-сайте Akce указано, что группа была создана в 2015 году родившимся в Норвегии Озаном Эзерком, ее возглавляет Яна Димитрова.

European Merchant является третьей компанией, которой предоставлена лицензия специализированного банка — в октябре она была предоставлена крупнейшему в стране кредитному кооперативу Mano unija, а на прошлой неделе — английскому финансовому стартапу Revolut, который предоставляет платежные и другие услуги во всем мире.

BNS