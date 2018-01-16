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Eurostat: Экспорт Литвы рос быстрее, чем во всех других странах ЕС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 16, 11:00   |   Комментариев: 0

Экспорт Литвы за 11 месяцев прошлого года рос быстрее, чем во всех других странах Европейского союза (ЕС), отмечает Eurostat.

За год экспорт Литвы вырос на 17% до 24,1 млрд евро – это самый быстрый рост экспорта в Сообществе, свидетельствуют первичные данные статслужбы ЕС. По росту экспорта к Литве вплотную приблизилась Швеция – 16%.

Импорт Литвы за 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, увеличился на 17% до 26,4 млрд евро.

В Латвии экспорт увеличился на 12% до 11,2 млрд евро, в Эстонии – на 8% до 11,8 млрд евро, импорт рос соответственно на 16% до 13,6 млрд евро и на 10% до 13,5 млрд евро.

Самый большой торговый дефицит в странах Балтии в январе-ноябре прошлого года был отмечен в Латвии – 2,4 млрд евро. В Литве этот показатель составил 2,3 млрд евро, в Эстонии – 1,7 млрд евро.

В целом по ЕС экспорт возрос на 8,7% до 1,716 трлн евро, импорт – тоже на 8,7% до 1,704 трлн евро. Торговый профицит Сообщества составил 11,3 млрд евро.

BNS

Метки: 

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