Eurostat: Экспорт Литвы рос быстрее, чем во всех других странах ЕС

Экспорт Литвы за 11 месяцев прошлого года рос быстрее, чем во всех других странах Европейского союза (ЕС), отмечает Eurostat.

За год экспорт Литвы вырос на 17% до 24,1 млрд евро – это самый быстрый рост экспорта в Сообществе, свидетельствуют первичные данные статслужбы ЕС. По росту экспорта к Литве вплотную приблизилась Швеция – 16%.

Импорт Литвы за 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, увеличился на 17% до 26,4 млрд евро.

В Латвии экспорт увеличился на 12% до 11,2 млрд евро, в Эстонии – на 8% до 11,8 млрд евро, импорт рос соответственно на 16% до 13,6 млрд евро и на 10% до 13,5 млрд евро.

Самый большой торговый дефицит в странах Балтии в январе-ноябре прошлого года был отмечен в Латвии – 2,4 млрд евро. В Литве этот показатель составил 2,3 млрд евро, в Эстонии – 1,7 млрд евро.

В целом по ЕС экспорт возрос на 8,7% до 1,716 трлн евро, импорт – тоже на 8,7% до 1,704 трлн евро. Торговый профицит Сообщества составил 11,3 млрд евро.

BNS

Метки: Литва