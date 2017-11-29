Eurovaistine минимум за 170 млн. евро покупает шведскую сеть аптек

Компания Euroapotheca, входящая в группу Vilniaus prekyba Нериюса Нумавичюса и владеющая одной из крупнейших в Литве сетей аптек Eurovaistine, минимум за 170 млн. евро покупает сеть из почти 160 аптек в Швеции.

Компания сообщила, что подписала с правительством Швеции договор о приобретении госкомпании Apoteksgruppen Holding, управляющей сетью аптек. Эта компания предоставляет франшизы и услуги управления 189-ми аптекам Apoteksgruppen.

Пресс-секретарь Euroapotheca Арвидас Жилинскас сообщил BNS, что Eurovaistine покупает 159 из 189-ми аптек сети. Три из них принадлежат непосредственно Apoteksgruppen Holding, оставшиеся принадлежат частным инвесторам на правах франшизы Apoteksgruppen Holding.

Шведское правительство сообщает, что за 100% акций Apoteksgruppen Holdig и за ее услуги франчайзинга будет заплачено “ 1694 млн. шведских крон (170,7 млн. евро). Сколько будет заплачено частным владельцам отдельных аптек А. Жилинскас пока не мог сообщить BNS.

Сделка еще должна быть одобрена шведскими контролирующими органами.

BNS

Метки: Apoteksgruppen Holding, Eurovaistine, Vilniaus prekyba, Литва, Нериюс Нумавичюс