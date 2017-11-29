Компания Euroapotheca, входящая в группу Vilniaus prekyba Нериюса Нумавичюса и владеющая одной из крупнейших в Литве сетей аптек Eurovaistine, минимум за 170 млн. евро покупает сеть из почти 160 аптек в Швеции.
Компания сообщила, что подписала с правительством Швеции договор о приобретении госкомпании Apoteksgruppen Holding, управляющей сетью аптек. Эта компания предоставляет франшизы и услуги управления 189-ми аптекам Apoteksgruppen.
Пресс-секретарь Euroapotheca Арвидас Жилинскас сообщил BNS, что Eurovaistine покупает 159 из 189-ми аптек сети. Три из них принадлежат непосредственно Apoteksgruppen Holding, оставшиеся принадлежат частным инвесторам на правах франшизы Apoteksgruppen Holding.
Шведское правительство сообщает, что за 100% акций Apoteksgruppen Holdig и за ее услуги франчайзинга будет заплачено “ 1694 млн. шведских крон (170,7 млн. евро). Сколько будет заплачено частным владельцам отдельных аптек А. Жилинскас пока не мог сообщить BNS.
Сделка еще должна быть одобрена шведскими контролирующими органами.
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