Евгений Боровик: «Литва – страна с большими возможностями»

«Если, не дай Бог, когда-нибудь случится так, что я вынужден буду уехать из России, значит, что я утрачу моральное право ее критиковать», – говорит российский предприниматель и политик Евгений Боровик.

Сегодняшний гость «ЛК» – прекрасный пример того, как можно, живя в России, оставаясь ее законопослушным гражданином, успешно развивать свой бизнес в Литве.

– Почему вы решили заняться предпринимательством именно в Литве? Здесь лучшие условия для бизнеса, чем в России?

– Сейчас в России бизнесу живется не очень сладко – постоянно меняются правила игры – налоговые, администрирования, да и, вообще, экономическая ситуация, которая сложилась вследствие введенных санкций, «бьет» по карману населения, по покупательной способности. У людей нет возможности тратить деньги в прежнем объеме, да и денег таких уже нет.

В сложившейся ситуации мне как предпринимателю не хотелось бросать бизнес, интересно было его развивать, а не стагнировать. Поэтому я принял решение – попробовать свои силы в другой стране, например, в Литве, хотя рассматривались и другие варианты – Чехия, Венгрия. Признаюсь честно, поначалу было страшно – чужая страна, другие законы, вдруг не получится. Зато сейчас, по прошествии года, считаю, что принял тогда правильное решение. В Литве я чувствую себя очень комфортно.

Если говорить конкретнее, то выбор пал на Вильнюс потому, что здесь все еще говорят по-русски. Когда мне пытаются объяснить, что в Вильнюсе на русском языке совсем не общаются, для меня это удивительно. Действительно, есть определенный процент молодежи, который не знает русского языка, но они, согласно той теории, которую я вывел для себя за время пребывания в вашей стране, больше ориентированы на Запад и мечтают уехать из Литвы. Тогда как все те, кто хочет остаться, так или иначе владеют русским языком по одной простой причине – вокруг Литвы русскоязычное пространство. Возможно, не всем мое утверждение понравится, но так сложилось географически. Ведь и в соседней Латвии многие ее жители понимают и говорят на русском языке. Поэтому знание русского языка нужно тем, кто связывает свое будущее с Литвой.

Кроме того, экономика Литвы является развивающейся, соответственно, перспектив для бизнеса здесь гораздо больше. Неслучайно в Литву все чаще приезжают предприниматели из России, чтобы открыть здесь свое дело. Люди чувствуют себя комфортно, никакой ненависти к себе не ощущают (по крайней мере, на бытовом уровне это не проявляется), хотя нередко литовские СМИ навязывают полемику по этому вопросу.

Возможно, в Литве могло развивать свой бизнес и еще большее число предпринимателей из России, но недружественное отношение к нашей стране со стороны Литвы и та кампания, которая сейчас ведется по очернению России, порождают такое же зеркальное отношение и к вашей стране, как к недружественному государству. Это, соответственно, отпугивает тех русских предпринимателей, которые готовы и хотели бы вкладывать свои инвестиции в Литву.

– В Вильнюсе вы открыли гостевой дом. Возникают ли какие-то проблемы по ведению бизнеса?

– Никаких. Я могу четко сказать, что проблем с ведением бизнеса в Литве, если он честный, открытый, с соблюдением установленных правил, законный, нет. В этом отношении это значительный плюс по сравнению с российскими реалиями.

Более того, за время своей деятельности мы смогли еще и расшириться – количество мест в нашей гостинице выросло фактически в полтора раза. Гостевой дом приносит прибыль, я вижу, что есть перспективы развития и в планах на этот год – открыть еще одну гостиницу. В этом отношении Вильнюс идет по правильному пути, привлекая достаточно большое число туристов как из Европы, так и из России. Говоря статистическим языком, 45 проц. постояльцев нашей гостиницы – это русскоговорящие граждане, 40 проц. – иностранцы и 15 проц. – литовцы.

Туристический бизнес хорошо развивается в Литве в силу низкого тарифа налога на добавленую стоимость (НДС). В настоящее время он составляет 9 проц. Это очевидный плюс, который поощряет развитие гостиничного сектора. Если НДС поднимут до 15 проц., начнется стагнация в сфере гостиничных услуг, а если увеличат до 21 проц. – то небольшие гостиницы начнут закрываться. Сейчас льготный НДС стимулирует развитие гостиниц. Но я всегда говорю, что любую хорошую мысль можно загубить бездарной реализацией.

Кроме того, на рынке должны выживать те, кто оказывает более качественные услуги, да и власти должны стараться поддерживать те гостевые дома, которые соответствуют европейскому уровню качества. В то же время в Вильнюсе есть много хостелов, которые при очень низкой цене за койко-место предлагают услуги непонятного качества, буквально антисанитарные условия проживания.

Я как предприниматель считаю, что задача малого бизнеса – обеспечивать самозанятость населения, а задача государства – этим людям не мешать, создавать благоприятные условия. Здесь, в Литве, применяются меры по стимулированию малого бизнеса, чтобы люди могли работать на себя. В этом смысле у вас ситуация гораздо лучше.

– Вы работаете в Литве, живете на две страны, кроме того, занимаетесь политикой, являетесь депутатом Екатеринбургской городской Думы. Представителем новой волны русской эмиграции вы не являетесь и в оппозиции не участвуете. Все верно?

– Я бы еще подчеркнул, что являюсь действующим депутатом. В соответствии с законодательством Российской Федерации, я не имею права иметь счета за рубежом – у меня их и нет, не имею права пользоваться иностранными финансовыми инструментами – не пользуюсь, а на все остальное – владеть бизнесом, недвижимостью, автомобилем, как депутат местного уровня власти – муниципального самоуправления, у меня есть права. Тут никаких ограничений не накладывается и я с точки зрения законодательства ничего не нарушил.

Что касается моей общественно-политической деятельности, то она началась еще в 2005-2007 годах, тогда я возглавлял одно из отделений движения Гарри Каспарова, которое называлось «Объединенный гражданский фронт». Его задача состояла в том, чтобы Владимир Путин не пошел на третий срок президентского правления.

Сейчас, через 10 лет, наши политические взгляды разошлись, я не согласен с Каспаровым по многим позициям, в частности в отношении к нынешней российской власти, хотя и придерживаюсь оппозиционных взглядов.

К сожалению, в российской политике в последнее время исчезло такое понятие, как мораль. Она стала настолько аморальной, что ради достижения цели ты готов на все. Политика стала беспринципной. Самая сильная санкция, которая была применена против России, – это так называемый «список Магнитского». Как вы думаете, почему? Потому что у многих наших чиновников и олигархов, которые определяют политику, дети живут за границей, имущество находится за границей. Поэтому для них – это серьезная проблема.

Скажу больше, живя в Литве, у меня абсолютно не поменялся взгляд на Россию, поскольку я не являюсь приверженцем нынешней власти, ее союзником или апологетом. Не скрою, мне предлагали участвовать в последнем декабрьском Форуме Свободной России. Но я не понимаю, как можно говорить о свободной, новой России, находясь вне России. Мне претит такая мысль, потому что считаю, что человек, который эмигрировал из страны, утратил моральное право на то, чтобы критиковать и другим давать советы. Меня раздражают те, кто, уехав из России, начинает учить россиян, как им жить. Такие люди вызывают явное отторжение, и к сожалению, это и был тот водораздел, когда я прекратил свое членство в «Объединенном гражданском фронте» и с радикальной оппозицией порвал.

На мой взгляд, в России оппозиция ничуть не лучше власти, и в этом ее главная проблема. Этой оппозицией не движут идеи какого-то изменения к лучшему, а движут исключительно личные, меркантильные интересы. Именно поэтому они не могут договориться и объединиться – потому что у каждого свои интересы и каждый хочет быть лидером. Никто не готов ради цели или идеи чем-то жертвовать. Поэтому насчет того, что произойдут какие-то перемены, я не питаю никаких иллюзий. Сегодня я стал относиться гораздо лучше к нынешней российской власти, потому считаю, что путинская власть – это гарант того, что в России не начнется гражданская война и того, что к границам России не придут с оружием.

Однако нынешняя российская власть пошла не по пути реформ и обновления, а по пути создания некоего олигархата. Сейчас у Владимира Путина такой рейтинг доверия, что он может проводить любые реформы. Так почему не навести внутри страны порядок ради ее же будущего? Но для этого нужно обновление власти, которое должно осуществляться не по родственному принципу.

– Но при этом свое будущее вы связали с Литвой?

– У Владимира Высоцкого в его стихотворении «Нет меня, я покинул Рассею!» есть замечательные строки: «Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь – не уеду!». Хотя любой человек, у которого есть возможность, хочет свое будущее застраховать. Для меня все остается по-прежнему, и если я борюсь за какие-то изменения, то делаю это находясь в России. Меня по большому счету всегда удивляло, что число эмигрантов по «Болотному делу» больше, чем фигурантов уголовных дел. Но если условно наступит та черта, через которую моя страна сможет переступить, как, например, борьба с инакомыслием, то, естественно, я уеду.

Сейчас основная проблема России – это эмиграция. Если из Литвы люди уезжают без денег, то из России с деньгами. Уезжает креативный класс, с образованием, со знанием языков. Они уезжают, потому что не видят своего будущего в этой стране. И это гораздо более серьезная проблема, чем все остальные. Главное богатство России – это люди, и если бы от нас не уезжали те, кто готов делать что-то полезное, готов бороться за свое будущее, то моя страна давно была бы в числе передовых. Пока наше государство таких людей не ценит. Но я искренне надеюсь, что время перемен уже не за горами.

И если, не дай Бог, когда-нибудь произойдет такая ситуация, что я вынужден буду уехать из России, это значит, что я утрачу моральное право ее критиковать.

Надежда ГРИХАЧЕВА

Метки: N3 (1195) 18 января, Евгений Боровик, Интервью, российский предприниматель