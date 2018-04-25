«Евреев – в песок»: осквернено еврейское кладбище в Польше

🔊 Воспроизвести

Ворота еврейского кладбища в городе Ченстохова, расположенном в Силезском воеводстве на юге Польши, осквернены антисемитскими надписями: «Евреев – в песок» и «Циклон Б». Напомним, что так назывался газ, которым уничтожали узников нацистских концлагерей. Об этом пишет агентство еврейских новостей JTA.

Полиция Ченстоховы возбудила в связи с этим инцидентом расследование, однако никаких задержаний пока сделано не было.

Издание Gazeta Wyborcza назвало это проявление вандализма позором и очередным проявлением антисемитизма, а городские власти выразили готовность бороться с такого рода явлениями.

Отметим, что кладбище не впервые стало объектом атаки антисемитов, однако никаких мер охраны и профилактики до сих пор принято не было.

До Второй мировой войны треть населения Ченстоховы составляли евреи, которые пережили в 1937 году страшный погром, продолжавшийся три дня. Десятки домов были разрушены, еврейские магазины разграблены, а местная синагога подожжена.

В 1941 году 40.000 местных жителей были согнаны в гетто – большинство из них погибли там или были уничтожены в лагере смерти Треблинка.

NEWSru.com.il