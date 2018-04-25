Еврейская библиотека Вильнюса сняла запрет критикам политики Израиля прийти на дискуссию

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Вильнюсская публичная еврейская библиотека в четверг отменила запрет на участие в дискуссии о Ближнем Востоке критикам политики Израиля.

Такую позицию заведующий библиотекой Жильвинас Беляускас сформулировал после того, как одна из активистка публично сообщила о том, что по просьбе посольства Израиля не была зарегистрирована для участия в мероприятии.

«Это было, но мы теперь уже выяснили, что это было недоразумение, и я уже обращусь и приглашу принять участие, и опубликую это в социальных сетях», — сказал Ж. Беляускас BNS.

На просьбу прокомментировать ситуацию он сказал, что «произошло недоразумение общего характера», и от более подробных комментариев отказался.

«Если я стану вдаваться в детали, то я могу что-нибудь не так, неточно сказать, исказить информацию, мне самому окончательно не ясно. Но теперь ясно, что всех приглашают, приносят извинения за недоразумение и библиотека, и посольство», — сказал заведующий библиотекой.

Журналистка газеты Lietuvos zinios, активистка Года Юрявичюте в четверг сказала, что зарегистрировалась для участия в мероприятии, однако позже получила ответ, что регистрация не была подтверждена.

По словам журналистки, Ж. Беляускас объяснил, что посольство Израиля прислало ему список людей, которых не следует пускать на мероприятие.

«Меня очень удивило такое решение посольства Израиля и Вильнюсской публичной еврейской библиотеки. Все мероприятие называется дискуссией, однако если на нее пускают лиц в зависимости от их взглядов, что остается от той дискуссии?» — сказала активистка.

Сторонница палестинцев Габриэле Тярвидите сказала, что зарегистрировалась на мероприятие в фейсбуке, однако позже не смогла найти его анонс.

По ее словам, связавшись с библиотекой, она узнала, что регистрация не принята. Г. Тярвидите утверждала, что библиотека ей не объяснила, почему так произошло.

«Странно, что они используют слово «дискуссия», потому что это даже не разговор. Это одностороннее изложение», — сказала Г. Тярвидите.

Вильнюсская публичная еврейская библиотека является подразделением библиотеки им. А. Мицкевича.

Посольство Израиля отказалось комментировать ситуацию.

«Посольство Израиля не комментирует процедуры, связанные с участием израильских дипломатов», — сказала пресс-атташе посольства, отвечая на вопрос BNS, прислало ли посольство библиотеке список нежелательных лиц.

На мероприятии, которое запланировано на пятницу, с сообщением выступят посол Израиля в Литве Амир Маймон, в дискуссии примут участие европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс и политический обозреватель Владимирас Лаучюс.

BNS