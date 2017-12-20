Евробарометр: жители Литвы наиболее оптимистично оценивают экономику Европы

Жители Литвы являются самыми большими оптимистами в отношении ситуации европейской экономики – 72% их оценивают ее положительно, показывает новый опрос Евробарометра.

Согласно данным проведенного в ноябре опроса, впервые после начавшегося в 2007 году финансово-экономического кризиса более высокий процент европейцев оценивает ситуацию европейской экономики положительно (48% или на 6 пунктов больше, чем весной этого года), а не отрицательно (39%, на 7 пунктов меньше), сообщило данные нового опроса представительство Еврокомиссии (ЕК) в Литве.

Положение литовской экономики положительно оценили 32% жителей Литвы – на 6 пунктов больше, чем весной. С весны положительная оценка ситуации национальной экономики возросла в 19-ти государствах – членах Евросоюза (ЕС).

На просьбу назвать самые большие проблемы, с которыми сталкивается Литва, 65% литовских респондентов указали рост цен, инфляцию, стоимость проживания (возросла на 11 проц. пунктов по сравнению с весной 2017 года). Второй самой большой проблемой в стране литовцы считают безработицу (23%), третьей – налоги (20%).

Поддержку евро выразил 61% опрошенных жителей Литвы, 64% респондентов выразили доверие к ЕС.

Опрос жителей Литвы в начале ноября провела компания TNS LT, было опрошено 1013 человека.

BNS

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