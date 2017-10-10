Еврокмиссар обсудит с руководителями Литвы дело ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai

Во вторник в Литве ответственная за конкуренцию комиссар ЕС Маргрет Вестагер обсудит с руководителями страны штраф, назначенный Брюсселем литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai за разобранную железнодорожную ветку в Латвию.

М. Вестагер встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом, министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом, министром коммуникаций и транспорта Рокасом Масюлисом, членами сейма.

Она также примет участие в 14-лй конференции по конкуренции Балтийских стран, организуемой Советом по конкуренции Литвы.

Датский политик М. Вестагер на минувшей неделе заявила, что Lietuvos gelezinkeliai незаконно ограничила конкуренцию, когда в 2008 году разобрало железнодорожную ветку, которая вела из Мажейкяй в латвийскую Реньге.

Литву также обязали исправить нарушение – восстановить ветку, либо предпринять меры для восстановления конкуренции.

Ранее представители ЕК призывали разделить Lietuvos gelezinkeliai на разные компании по виду деятельности, обеспечив тем самым, конкуренцию.

В мае прошлого года президент Даля Грибаускайте призвала правительство незамедлительно принять решения о существенных реформах в госкомпании Lietuvos gelezinkeliai , отметив, что иначе не избежать штрафа.

После решения ЕК о штрафе президент воздержалась от подробных комментариев.

“Компания должна работать эффективно, но конкретный способ реорганизации должно определить правительство, которое управляет 100% акций”, – сообщили BNS в пресс-службе президента.

Премьер Саулюс Сквярянлис упоминал, что идет поиск способов сократить или аннулировать штраф, однако он пока не комментирует, будет ли подана жалоба на решение о штрафе в суд ЕС.

“Сейчас оценивается решение ЕК. Если мы увидим правовые основания, то будем стремиться к тому, чтобы размер штрафа был снижен, или чтобы штраф был отменен. Между тем, хотелось бы акцентировать, что государства-члены обязаны уважать право ЕС и соблюдать его. Литва в этом не исключение”, – отметил премьер в комментарии, переданном BNS .

Будет обсуждаться и дело “Газпрома”

ЕК также установила, что из-за разбора путей ущерб понесла и польская компания Orlen , владеющая НК в Мажейкяй, поскольку ей приходится поставлять грузы в Латвию по более протяженному маршруту.

Литовские должностные лица не признают нарушения, и заверяют, что 19-тикилометровый участок в 2008 году был разобран из соображений безопасности, а транспортные потоки существенно не изменились.

После того, как Литва окончательно признает нарушение, либо проиграет дело в суде Латвийские железные дороги и Orlen могут потребовать компенсации убытков.

Советник премьера Дейвидас Матулёнис сообщил BNS , что на встрече с еврокомиссаром также планируется обсудить расследование ЕК в отношении злоупотреблений монопольным положением российского “Газпрома” в Восточной и Центральной Европе.

В марте “Газпром” пообещал ЕК, что найдет возможность для свободной торговли российским газом, и что предоставит конкурентную цену, однако литовское правительство требует, чтобы российский концерн возместил ущерб. Более жестких санкций в отношении “Газпрома” также требуют Латвия, Эстония, Польша и Болгария.

BNS

Метки: Литва