Еврокомиссар Г. Эттингер намерен поддержать Литву по поводу финансирования закрытия ИАЭС

Ответственный за бюджет Евросоюза (ЕС) Гюнтер Эттингер намерен содействовать Литве в обеспечении дальнейшего финансирования ЕС закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС). По его словам, Литва в одиночку не потянет такое финансовое бремя.

После встречи с членами Комитета по евроделам сейма Литвы Г. Эттингер сказал журналистам, что сейчас Еврокомиссия (ЕК) подсчитывает, сколько точно Литве понадобится средств на закрытие недействующей станции.

“Сейчас мы проверяем ситуацию и нам нужно больше ясности, сколько средств нужно вложить и сколько времени занимает закрытие. Поэтому я готов создать свою линию финансирования в следующей финансовой перспективе (ЕС – ред.) Мне нужна поддержка моих коллег, Европарламента и Совета (ЕС – ред.). Но будьте уверены, что это будет справедливое партнерство, потому что мы знаем, что потянуть такую сумму денег для Литвы и для ее бюджета было бы неправильно и невозможно”, – сказал Г. Эттингер журналистам в сейме.

Он сказал, что поддержит Литву в вопросе о закрытии ИАЭС.

“Я могу заверить (что средства будут выделены – BNS), но сколько-то денег не хватит. Нужно будет много денег. Я приложу все усилия, чтобы поддержать Литву справедливым и конструктивным путем”, – сказал Г. Эттингер.

BNS

Метки: Евросоюз, ИАЭС, Литва