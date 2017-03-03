Еврокомиссар В. Домбровскис в пятницу обсудит структурные реформы Литвы

Отвечающий за евро и социальный диалог, финансовую стабильность, финансовые усилия и союз рынков капитала еврокомиссар Валдис Домбровскис в пятницу встретится с высшим руководство Литвы и обсудит структурные реформы в стране.

В. Домбровскис встретится с президентом страны Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом, спикером сейма Викторасом Пранцкетисом, министром экономики Миндаугасом Синкявичюсом и министром финансов Вилюсом Шапокой. На этих встречах намечается провести дискуссии об экономическом положении Европы и вопросах еврозоны, макроэкономической помощи Евросоюза (ЕС) Украине и об инновативных финансовых технологиях.

Позже В. Домбровскис примет участие в международной конференции, посвященной структурным реформам Литвы.

Вместе с В. Домбровскисом в Литву прибывает и ответственный за здравоохранение и безопасность продовольствия еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.

BNS

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