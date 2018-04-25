Еврокомиссия повторно отклонила проект бюджета Италии и заявила о возможных санкциях

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Еврокомиссия повторно отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и заявила о возможном применении санкций к стране, сообщает Euronews. По оценке Еврокомиссии, в новом проекте бюджета Италия не устранила не соответствующие европейским нормам недочеты.

Одно из ключевых требований касается сокращения дефицита государственного бюджета Италии, но оно так и не было выполнено, констатировали в ЕК. Еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси пояснил, что страны — члены Евросоюза в течение ближайших двух недель выразят согласие или выступят против такой оценки ЕК.

После этой процедуры к Италии может быть применено дисциплинарное наказание и даже финансовые санкции. По оценке Пьера Московиси, нынешний бюджет создает риски для итальянской экономики. Ранее в октябре ЕК уже возвращала бюджет Риму на доработку — это был первый в истории случай, когда регулятор потребовал от страны Евросоюза корректировки документа.

Напомним, в 2019 году Италия планирует увеличить свой дефицит бюджета до 2,4% ВВП. В этом году, по прогнозам, он составит 1,8%. Эти цифры находятся в пределах установленного в валютном блоке трёхпроцентного потолка, однако — превышают показатели, о которых условилось с Брюсселем предыдущее итальянское правительство.

В Комиссии говорят, что планы нарушают правила ЕС, согласно которым дефицит бюджета должен снижаться. Как ожидается, в ближайшее время Брюссель опубликует отчёт по вопросу долга Рима. Он может стать первым шагом в дисциплинарной процедуре, которая в итоге может привести к штрафам и замораживанию европейских фондов в Италии.

Госдолг Италии составляет более 130% ВВП. Это самый большой показатель для еврозоны после Греции. Власти Италии говорят, что благодаря повышению расходов они смогут дать толчок экономике, и госдолг сократится.

Однако в Брюсселе считают, что рост расходов, наоборот, приведёт к тому, что объёмы долга останутся прежними, по меньшей мере, в ближайшие три года.

belta.by

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