Еврокомиссия предложила начать переговоры о вступлении двух стран в ЕС

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Албания и Северная Македония выполняют необходимые условия для начала переговоров о вступлении этих стран в ЕС. Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии в связи с утверждением ежегодной оценки выполнения реформ в странах Западных Балкан и Турции.

«Прошедший год был годом позитивных перемен в регионе. Албания и Северная Македония продемонстрировали твердую приверженность продвижению по пути к ЕС и достигли конкретных результатов, которые должны быть необратимыми. Вот почему мы рекомендуем сегодня, чтобы Совет ЕС начал переговоры о присоединении к ЕС с Албанией и Северной Македонией», – сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан считает, что «Албания и Северная Македония воспользовались возможностью и реализовали реформы, особенно в областях, которые Совет ЕС определил как ключевые в июне 2018 года».

«В связи с тем, что был достигнут значительный прогресс, и выполнение требований значительно продвинулось, Комиссия сегодня рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией», – говорится в коммюнике.

Позже на пресс-конференции Могерини подчеркнула, что решение было принято по итогам «внимательной и честной процедуры оценки ситуации». Она напомнила, что начало переговоров о вступлении этих стран в ЕС – это первый этап длительного процесса. «Речь не идет о том, чтобы они вступили завтра», – заявила Могерини.

Со своей стороны Хан на пресс-конференции сказал, что речь идет о сложной процедуре, которую и в случае с ранее вступившими в ЕС странами не удалось завершить быстро. «Это длительный процесс. Мы говорим о нескольких годах», – заявил член Еврокомиссии.

Также он призвал не забывать, что у каждой страны – свой темп при проведении переговоров о вступлении в Евросоюз.

Далее Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии и примет решение о переговорах.

Ранее стало известно, что странам Западных Балкан подтвердили перспективы вступления в ЕС. Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Албанию и Косово ждут в Евросоюзе, но сроки вступления не уточняют.

korrespondent.net

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