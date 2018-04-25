«Еврокомиссия предупреждает» или новый черный список Брюсселя

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Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия. Как передает АЗЕРТАДЖ, именно эти страны вошли в составленный и обнародованный Еврокомиссией перечень государств, сделки с которыми, как она отмечает, «могут представлять угрозу для Евросоюза».

Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что в этих государствах и территориях наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.

В опубликованном документе Еврокомиссия настоятельно рекомендует странам ЕС подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств.