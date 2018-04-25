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«Еврокомиссия предупреждает» или новый черный список Брюсселя

Фото из открытых источников

Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия. Как передает АЗЕРТАДЖ, именно эти страны вошли в составленный и обнародованный Еврокомиссией перечень государств, сделки с которыми, как она отмечает, «могут представлять угрозу для Евросоюза».

Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что в этих государствах и территориях наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.

В опубликованном документе Еврокомиссия настоятельно рекомендует странам ЕС подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств.

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