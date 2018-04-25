Еврокомиссия прогнозирует рост латвийской экономики в этом году в размере 3,1 процента

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Европейская комиссия (EK) прогнозирует рост латвийской экономики в этом году в размере 3,1 процента. Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили латвийскому агентству ЛЕТА в представительстве EK в этой стране.

Вице-президент EK Валдис Домбровскис отметил, что Латвия сохраняет стабильный рост экономики — в 2018 году он составил 4,7 процента, в 2019 году — ожидается в размере 3,1 процента. Движущей силой роста по-прежнему являются стремительный прирост инвестиций и высокий уровень частного потребления.

Ожидается, что в европейской экономике в 2019 году рост продолжится седьмой год подряд, он прогнозируется во всех странах-участницах ЕС. Его темп в целом будет умеренным.

Прирост внутреннего валового продукта (ВВП) и в еврозоне, и в ЕС в 2018 году, по всей вероятности, снизился до 1,9 процента по сравнению с 2,4 процента в 2017 году.

По нынешним прогнозам, ВВП еврозоны в этом году вырастет на 1,3, в 2020 году — на 1,6 процента. Прогноз прироста ВВП ЕС снижен в 2019 году до 1,5, в 2020 году — до 1,7 процента.

Инфляция в еврозоне в конце 2018 года снизилась в связи с резким падением цен на электроэнергию и меньшим ростом цен на продукты питания. Общая инфляция в 2018 году составила в среднем 1,7 процента по сравнению с 1,5 процента в 2017 году.

В 2019 году инфляция в еврозоне прогнозируется в размере примерно 1,4, в 2020 году — 1,5, в ЕС — соответственно 1,6 и 1,8 процента.

Как отметил Домбровскис, в 2019 году рост продолжится во всех странах ЕС.

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