Еврокомиссия: решение об ответных мерах против США должна принять ВТО

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Решение о конкретном размере ответных мер Евросоюза в отношении импорта из США в рамках спора во Всемирной торговой организации о Boeing должен принять специальный арбитр ВТО.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

ЕК объявила в среду о начале публичных консультаций по списку товаров на общую сумму около 20 млрд долларов, импорт которых из США могут затронуть ответные меры в споре в ВТО по Boeing. Под этими мерами понимаются дополнительные пошлины на импорт.

«Список включает широкий перечень товаров, от самолетов и химикатов до аграрной продукции, включая мороженую рыбу, цитрусовые и кетчуп, — говорится в документе ЕК. — Еврокомиссия остается открыта для переговоров с США по этой проблеме».

Однако ввиду публичных консультаций он может быть скорректирован.

«Арбитр, назначенный ВТО, должен определить точный уровень контрмер», — говорится в релизе.

При этом, как уточнил журналистам источник в ЕС, Евросоюз не получит возможность раньше начала 2020 года ввести дополнительные пошлины в рамках этого дела.

В конце марта Еврокомиссия заявила, что окончательно выиграла спор с США во Всемирной торговой организации по Boeing. Решение апелляционного органа говорит о том, что США продолжали субсидировать компанию вразрез с нормами ВТО, несмотря на предыдущие решения, осуждающие такие действия. Это нанесло «значительный вред» европейскому конкуренту Boeing — Airbus, отмечала ЕК.