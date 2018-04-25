Еврокомиссия решила не штрафовать Италию из-за ее бюджета

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Европейская комиссия приняла решение не штрафовать Италию за превышение таргетируемого дефицита бюджета страны в 2019 году. Об этом сообщил в среду, 19 декабря, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

Ранее по итогам длительных консультаций с Брюсселем бюджет Италии на 2019 год был скорректирован и теперь предусматривает дефицит на уровне чуть более 2% ВВП по сравнению с начальными 2,4%, которые нарушали правила ЕС и могли привести к дисциплинарным мерам со стороны ЕК.

«Для того, чтобы найти решение по вопросу итальянского бюджета, необходимы были многие усилия и длительные переговоры. Будем честны: решение не идеальное. Однако оно позволит избежать процедуры чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure, EDP) на данном этапе, если согласованные меры будут полностью реализованы», — написал Домбровскис в микроблоге.

Известно, что процедура EDP предусматривает штраф в размере до 0,2% ВВП за превышение установленного дефицита бюджета.

Как сообщается, в ходе переговоров с Еврокомиссией правительство Италии было вынуждено снизить расходные статьи, связанные с введением базового дохода для безработных и бедных слоев населения, а также снижением пенсионного возраста. В то же время правительство считает, что не отказалось от самих этих реформ.

«Я надеюсь, что это решение станет основой сбалансированной бюджетной и экономической политики в Италии. Стране срочно необходимо восстановить доверие к своей экономике, чтобы смягчить финансовые условия и поддержать инвестиции. В конечном счете, это поддержит покупательную способность всех итальянцев», — резюмировал замглавы Еврокомиссии.

Ранее государства Евросоюза согласились одобрить санкционную процедуру против Италии из-за несоблюдения бюджетных правил ЕС.

korrespondent.net