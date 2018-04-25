Еврокомиссия: рост экономики продолжится

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В 2018 году рост литовской экономики оставался устойчивым и составил 3,6%, уровень занятости населения был особенно высоким, а уровень безработицы продолжал снижаться, указывает Еврокомиссия, обнародовавшая отчет об экономике Литвы. Предполагается, что в этом году и в 2020 году рост экономики продолжится, но он будет несколько медленнее — 2,7% и 2,4% соответственно. В 2017–2018 годах фиксировался профицит государственных финансов Литвы, ожидается он и в этом году, а государственный долг должен уменьшиться.

Достижения и проблемы литовской экономики

Как отмечает Еврокомиссия, стремительное увеличение реальной заработной платы поощряет потребление и рост экономики, однако нехватка рабочей силы вынуждает обеспокоиться долгосрочной устойчивостью экономического роста, следует заниматься сектором образования, оптимизировать политику поощрения инноваций и повышать эффективность госинвестиций. И все же в отчете отмечается, что Литва демонстрирует умеренный прогресс в проведении в жизнь данных ей рекомендаций.

Благоприятная для бизнеса среда, устойчивая к потрясениям финансовая система и последовательные действия правительства по управлению финансами государственного сектора привели к дальнейшему устойчивому росту экономики Литвы. Еврокомиссия положительно оценила профицит бюджета, назвав его важным фактором сохранения сильной фискальной позиции.

Основными направлениями инвестиций, определенными Европейской комиссией, являются: исследования, инновации, внедрение современных технологий, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, трансъевропейская транспортная сеть, поощрение занятости и социальной экономики, демографические проблемы, решение вопросов социальной и экономической изоляции.

Несмотря на хорошие результаты, Комиссия также определяет проблемы, стоящие перед Литвой в финансовой сфере. Это необходимость дальнейшего обеспечения исполнения налоговых обязательств, расширение налоговой базы и снижение неравенства доходов. Тем не менее, в отчете отмечается, что в прошлом году Литва добилась прогресса в обеспечении соблюдения налоговых обязательств и совершенствовании налоговой системы.

Оценка роста ВВП в еврозоне

По данным Евростата, ВВП Литвы на душу населения в 2017 году составлял 78% среднего показателя по ЕС, сообщает BNS.

Показатель внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения в Литве в 2017 году составлял 78% среднего показателя по Евросоюзу, свидетельствуют данные Евростата. В 2017 году ВВП Литвы составлял 42,191 млрд евро, а на душу населения приходилось 14,9 тыс. евро ВВП, если же оценивать этот показатель по стандарту покупательной способности — то 23,5 тыс. евро, показывают обнародованные данные Евростата.

ВВП Латвии на душу населения в 2017 году составлял 67% среднего показателя по ЕС, ВВП Эстонии — 79%. В 2017 году объем экономики ЕС составлял 15,383 трлн евро, на душу населения приходилось 30 тыс. евро.

По данным Евростата, в 2017 году в Вильнюсском регионе показатель ВВП на душу населения был на 12% выше, чем средний показатель по ЕС, а в регионе Центральной и Западной Литвы составлял 65% среднего показателя по ЕС.

В конце 2017 года долг государственного сектора Литвы составил 16,632 млрд евро, или 39,7% внутреннего валового продукта страны, он продолжал быть одним из самых низких среди стран Евросоюза, сообщил Евростат.

По данным Статистической службы ЕС, меньшим было соотношение долга государственного сектора и ВВП лишь в Эстонии (9%), Люксембурге (23%), Болгарии (25,4%),Чехии (34,6%), Румынии (35%) и Дании (36,4%). Наиболее задолжавшей страной остается Греция, долг сектора власти составляет 178,6% от ВВП. В Италии этот показатель достиг 131,8%, а в Португалии — 125,7%.

По данным Евростата, в конце 2017 года совокупный долг сектора власти государств ЕС составил 81,6% от ВВП, а только в государствах еврозоны – 86,7% от ВВП.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ