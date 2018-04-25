Еврокомиссия узнала, что европейцы думают о переводе часов

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Около 4,6 млн жителей Европейского союза приняли участие в опросе на тему ежегодного перехода на летнее и зимнее время.

Граждане и организации всех стран-членов ЕС могли выразить свою точку зрения с помощью онлайн-анкетирования, запущенного Еврокомиссией в начале июля. Европейцам предложили ответить на вопрос, поддерживают ли они отмену перевода часов дважды в год, и в случае утвердительного ответа, какое время они хотели бы оставить на постоянной основе: летнее или зимнее.

Еврокомиссия изучит результаты и в ближайшие недели представит доклад на эту тему.

Цель проведения опроса заключалась в том, чтобы узнать, есть ли необходимость в изменении законодательства, связанного со сменой режима после того как большинство депутатов Европарламента в прошлом феврале проголосовали за пересмотр подхода к введению летнего времени. Инициатива принадлежит Финляндии, которую поддержали такие страны как Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды и Швеция, которые считают, что экономия электроэнергии является минимальной, а перевод часов сказывается на качестве жизни граждан.

Сторонники отмены перевода часов подчёркивают, что он оказывает негативное влияние на организм человека, в особенности на режим сна.

Noticia.ru