Еврокомиссия хочет создать Европейский валютный фонд

Европейская комиссия (ЕК) предлагает создать Европейский валютный фонд (ЕВФ), который позволит быстрее реагировать на финансовые трудности зоны евро. Этот фонд предлагается создать путем трансформации уже действующего сейчас Европейского механизма стабильности, в котором находятся 500 млрд. евро.

“Мы предлагаем воспользоваться успехом Европейского механизма стабильности (ЕМС), превратив его в Европейский валютный фонд. ЕМС, превращенный в Европейский валютный фонд, позволит эффективнее бороться с будущими кризисами”, – заявил после заседания ЕК журналистам ответственный за евро и социальный диалог еврокомиссар Валдис Домбровскис.

При создании ЕВФ комиссия не предлагает увеличивать возможности финансирования – они останутся в пределах 500 млрд. евро, однако фонд будет быстрее и прозрачнее реагировать на финансовые шоки в странах зоны евро.

ЕК надеется, что Совету руководителей ЕС и Европарламенту удастся договориться о создании фонда до середины 2019 года.

В среду ЕК также представила два коммюнике, в которых предлагается рассмотреть создание поста европейского министра финансов и экономики и наметить отдельное финансирование стран зоны евро в бюджете ЕС.

Об этих предложениях впервые публично говорил в середине сентября председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в своей традиционной годовой речи.

BNS

Метки: ЕВФ, ЕМС, Литва