Европейская комиссия (ЕК) предлагает создать Европейский валютный фонд (ЕВФ), который позволит быстрее реагировать на финансовые трудности зоны евро. Этот фонд предлагается создать путем трансформации уже действующего сейчас Европейского механизма стабильности, в котором находятся 500 млрд. евро.
“Мы предлагаем воспользоваться успехом Европейского механизма стабильности (ЕМС), превратив его в Европейский валютный фонд. ЕМС, превращенный в Европейский валютный фонд, позволит эффективнее бороться с будущими кризисами”, – заявил после заседания ЕК журналистам ответственный за евро и социальный диалог еврокомиссар Валдис Домбровскис.
При создании ЕВФ комиссия не предлагает увеличивать возможности финансирования – они останутся в пределах 500 млрд. евро, однако фонд будет быстрее и прозрачнее реагировать на финансовые шоки в странах зоны евро.
ЕК надеется, что Совету руководителей ЕС и Европарламенту удастся договориться о создании фонда до середины 2019 года.
В среду ЕК также представила два коммюнике, в которых предлагается рассмотреть создание поста европейского министра финансов и экономики и наметить отдельное финансирование стран зоны евро в бюджете ЕС.
Об этих предложениях впервые публично говорил в середине сентября председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в своей традиционной годовой речи.
BNS