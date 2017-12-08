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Еврокомиссия хочет создать Европейский валютный фонд

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 07, 18:00   |   Комментариев: 0

Европейская комиссия (ЕК) предлагает создать Европейский валютный фонд (ЕВФ), который позволит быстрее реагировать на финансовые трудности зоны евро. Этот фонд предлагается создать путем трансформации уже действующего сейчас Европейского механизма стабильности, в котором находятся 500 млрд. евро.

“Мы предлагаем воспользоваться успехом Европейского механизма стабильности (ЕМС), превратив его в Европейский валютный фонд. ЕМС, превращенный в Европейский валютный фонд, позволит эффективнее бороться с будущими кризисами”, – заявил после заседания ЕК журналистам ответственный за евро и социальный диалог еврокомиссар Валдис Домбровскис.

При создании ЕВФ комиссия не предлагает увеличивать возможности финансирования – они останутся в пределах 500 млрд. евро, однако фонд будет быстрее и прозрачнее реагировать на финансовые шоки в странах зоны евро.

ЕК надеется, что Совету руководителей ЕС и Европарламенту удастся договориться о создании фонда до середины 2019 года.

В среду ЕК также представила два коммюнике, в которых предлагается рассмотреть создание поста европейского министра финансов и экономики и наметить отдельное финансирование стран зоны евро в бюджете ЕС.

Об этих предложениях впервые публично говорил в середине сентября председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в своей традиционной годовой речи.
BNS

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