Еврокомиссия заявила о заказном характере убийства журналистки на Мальте. Ее сын уже обвинил премьер-министра страны

Еврокомиссия (ЕК) выразила соболезнования в связи с убийством на Мальте журналистки и блогера Дафны Каруаны Галиции. При этом в Брюсселе не исключили, что в этой ситуации может идти речь о заказном характере преступления. Соответствующее заявление от имени президента ЕК Жан-Клода Юнкера озвучил официальный представитель организации Маргаритис Схинас.

“Мы потрясены гибелью на Мальте одной из наиболее успешных журналистов, специализирующихся на расследованиях, Дафны Каруаны Галиции в результате инцидента, который выглядит как заказное убийство. Задавать неудобные вопросы и вскрывать пороки – это основная задача журналиста, защищенная европейскими нормами и законами и отражающая главные ценности демократии”, – говорится в заявлении (цитата по ТАСС). По словам Схинаса, Еврокомиссия призывает к проведению “тщательного расследования и наказанию виновных”.

Кроме того, официальный представитель Еврокомиссии подчеркнул, что в Брюсселе всегда высоко ценили журналистку за ее “преданность правде” и новаторскую расследовательскую деятельность. “Мы надеемся, что справедливость будет достигнута, хотя этого будет недостаточно, чтобы исправить то, что произошло”, – добавил Схинас (цитата по Reuters).

Сын погибшей журналистки обвинил премьер-министра Мальты в убийстве своей матери

Тем временем сын погибшей журналистки, известной по обличительным материалам и обвинениям в коррупции в адрес премьер-министра Мальты Джозефа Муската на основании “Панамских документов”, заявил, что причиной гибели его матери была ее работа, разоблачающая политическую коррупцию. Об этом Мэтью Каруана Галиция написал на своей странице в Facebook.

“Моя мать была убита, потому что она встала между законом и теми, кто пытался его нарушить, как и многие влиятельные журналисты. Она также была целеустремленной, потому что она стала единственным человеком, которым этим занялся”, – отметил он.

По словам сына погибшей, один из сержантов мальтийской полиции Рамон Мифсуд вскоре после убийства написал на своей странице в Facebook так: “Все получают то, что заслуживают, коровий гной! Рад”. Таким образом, “люди, которые должны защищать тебя, вместо это празднуют твою смерть”, отметил Мэтью Галиция.

Он также добавил, что лично премьер-министр Мальты Джозеф Мускат “наполнил” свое правительство мошенниками, а полицию и суды – “мошенниками и некомпетентными людьми”. Именно эта сложившаяся ситуация и привела к гибели журналистки, подчеркнул ее сын.

Ранее основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал денежное вознаграждение за информацию, которая поможет в поиске убийц мальтийской журналистки. “Я был в ярости, когда узнал об убийстве журналистки и блогера Дафны Каруаны Галиции неподалеку от ее дома. Я обещаю 20 тысяч евро за информацию, которая поможет наказать ее убийц”, – заявил он.

На Мальте в настоящий момент продолжается расследование коррупционного скандала в связи с тем, что семья премьер-министра страны Джозефа Муската фигурирует в “Панамских документах”. Именно Каруана Галиция сообщила о причастности главы правительства к коррупционным схемам. В частности, она рассказала, что панамская оффшорная компания Egrant принадлежит жене премьера Мишель Мускат.

Как оказалось, о том, что средства в размере не менее миллиона долларов перечислялись из разных источников фирме Egrant через частный банк Pilatus, сообщила Каруане Галиции бывшая сотрудница финансового учреждения Мария Ефимова, русская по происхождению. Она также подтвердила, что компанией Egrant владеет Мишель Мускат. Сообщалось, что владелец Pilatus держал счета подставных компаний, якобы принадлежащих жене премьера, двум его ближайшим соратникам и дочери азербайджанского президента Лейле Алиевой.

Глава правительства ранее поручил своим адвокатам обратиться в правоохранительные органы с предложением провести расследование, которое и было начато. Ефимова вынуждена была покинуть страну после того, как ее обвинили в мошенничестве. Теперь она утверждает, что российские частные детективы, нанятые “людьми с Мальты” для ее поиска, запугивают ее пожилого отца, проживающего в РФ.

Мускат также заявлял о возможном вмешательстве России во внутренние дела страны в мае, в разгар парламентской избирательной кампании. По одной из версий, сообщил премьер, информатор Ефимова и дело Egrant могут быть частью российской игры. В то же время он признал, что у правительства нет доказательств связи Ефимовой с Кремлем.

Отметим, что история с Egrant стала развитием коррупционного скандала, вспыхнувшего на Мальте еще в прошлом году. Тогда тысячи граждан страны вышли на акции протеста с требованием отставки Муската в связи с обнаружением у министра энергетики Конрада Миззи и главы администрации премьера Кита Шембри офшорных компаний за рубежом.

В апреле 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей используют оффшорные схемы для ухода от налогов. В “Панамских документах”, в частности, фигурировали президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, который вынужден был уйти в отставку из-за скандала с “Панамскими документами”.

NEWSru.com

Метки: В мире