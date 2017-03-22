Еврокубки: известны пары четвертьфиналистов

В Лиге чемпионов и Лиге Европы по футболу определились участники четвертьфинала.

На прошлой неделе в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Во втором раунде плей-офф сыграют следующие пары: «Атлетико» — «Лестер», «Боруссия» — «Монако», «Бавария» — «Реал» и «Ювентус» — «Барселона».

«Бавария» и «Реал» встречались между собой в плей-офф еврокубков десять раз, каждый клуб одержал по пять побед. В последних трех матчах против «Баварии», в том числе и в полуфинале Лиги чемпионов 2013/2014 годов, победил «Реал». Тогда в Мюнхене «Реал» выиграл со счетом 4:0, и для «Баварии» это поражение стало крупнейшим в еврокубках. «Реал» в тот сезон тренировал нынешний наставник мюнхенцев Карло Анчелотти.

«Атлетико» и «Лестер» играли между собой в еврокубках всего дважды, и оба раза выиграли испанцы. В сезоне 1961/1962 годов в Кубке кубков мадридский клуб выиграл с общим счетом 3:1 (1:1 в гостях, 2:0 дома), а в Кубке УЕФА сезона-1997/1998 «Атлетико» и дома, и в гостях победил с одинаковым счетом — 2:1.

«Монако» и дортмундская «Боруссия» встретятся в еврокубках впервые. Немецкий клуб побеждал в турнире в 1997 году и выходил в финал Лиги чемпионов в 2013-м. Для «Монако» лучшим результатом стал выход в финал в 2004 году.

«Ювентус» и «Барселона» встретились между собой в финале Лиги чемпионов в 2015 году. Тогда победу одержали каталонцы со счетом 3:1. Всего же в еврокубках испанский и итальянский клубы провели семь матчей, из которых три выиграла «Барселона», два — «Ювентус», еще две встречи закончились вничью.

Первый матчи этой стадии пройдут 11–12 апреля, ответные — 18–19 апреля.

Финал состоится 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе.

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов состоялась церемония жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы.

На этой стадии между собой сыграют следующие пары: «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед», «Сельта» — «Генк», «Аякс» — «Шальке» и «Лион» — «Бешикташ».

«Манчестер Юнайтед» нанес «Андерлехту» самое крупное поражение за все время выступления бельгийцев в еврокубках: в сезоне 1956/1957 годов на предварительном раунде Кубка чемпионов «МЮ» выиграл дома со счетом 10:0. Общий счет противостояния составил 12:0.

Остальные клубы встретятся между собой в еврокубках впервые. Первые четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля, ответные — 20 апреля. Полуфиналы пройдут в мае (4-го и 11-го).

Финал состоится на «Френдс Арене» в шведском городе Сольна 24 мая. Этот стадион был назван в честь кампании по борьбе с насилием.

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, Еврокубки, Лига чемпионов, плей-офф, футбол