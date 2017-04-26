Еврокубки: известны полуфинальные пары

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. На этой стадии между собой сыграют «Монако» и «Ювентус», а также «Реал» и «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» с «Сельтой», а «Аякс» — с «Лионом».

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 2 и 3 мая, ответные — 9 и 10 мая. В первом матче на своих полях сыграют «Реал» и «Монако», ответные пройдут на полях «Атлетико» и «Ювентуса» соответственно. Финал состоится 3 июня в Кардифе.

В жеребьевке принял участие первый министр Уэльса Корвин Джонс. Также в церемонии участвовал один из самых известных валлийских футболистов в истории Иан Раш.

«Реал» в четвертьфинале с общим счетом 6:3 обыграл «Баварию». В первом матче, который состоялся в Мюнхене, «Реал» выиграл у немцев со счетом 2:1. Во втором матче после основного времени счет был также 2:1 в пользу гостей, при этом «Бавария» доигрывала матч в меньшинстве после ошибочного удаления Артуро Видаля. В дополнительное время судьи засчитали два гола Криштиану Роналду из офсайда, после чего Марко Асенсио забил четвертый гол в ворота Мануэля Нойера и установил окончательный счет.

В Лиге чемпионов «Реал» встречался с «Атлетико» пять раз. Пока преимущество на стороне «Реала» — он выиграл четыре из пяти матчей.

«Ювентус» пробился в полуфинал, обыграв на предыдущей стадии «Барселону». Туринцы выиграли дома со счетом 3:0, а затем удержали ничейный счет 0:0 на «Камп Ноу». В ответном матче предупреждение получил полузащитник «Юве» Сами Хедира, который теперь пропустит первый матч с «Монако».

Туринский клуб в последний раз сыграл с «Монако» в Лиге чемпионов в 1998 году. Тогда в полуфинале «Ювентус» дома победил со счетом 4:1, затем уступил в гостях 2:3 и вышел в финал, где проиграл «Реалу».

«Монако» в четвертьфинале выиграл у «Боруссии» с общим счетом 6:3. Первый матч в этой паре, который должен был состояться в Дортмунде 11 апреля, был перенесен из-за взрыва, произошедшего рядом с автобусом «Боруссии» в момент, когда команда направлялась на стадион. Матч состоялся днем позже, и «Боруссия» дома уступила 2:3. На своем поле «Монако» победил 3:1. Одним из лучших игроков старта плей-офф Лиги чемпионов стал нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, который забил в каждом из четырех своих матчей. Всего на его счету пять мячей.

Мадридский «Атлетико» в четвертьфинале справился с «Лестером». На своем поле испанцы выиграли со счетом 1:0, забив единственный гол со спорного пенальти. Фол против Антуана Гризманна действительно был, однако Марк Олбрайтон сбил его до штрафной. В ответном матче «Атлетико» и «Лестер» сыграли вничью 1:1.

«Ювентус» за всю историю побеждал в Лиге чемпионов дважды — в 1985 (тогда турнир назывался Кубок чемпионов и проходил без группового этапа) и 1996 годах. «Реал» выигрывал титул 11 раз, в 1957–1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 и 2016 годах. «Атлетико» и «Монако» еще ни разу в Лиге чемпионов не побеждали.

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой», «Аякс» — с «Лионом». Первые полуфинальные матчи пройдут 4 мая, ответные — 11 мая. Хозяевами в первом матче будут «Аякс» и «Сельта».

Финальный матч Лиги Европы пройдет в Стокгольме 24 мая.

Жеребьевку вместе с директором спортивных соревнований УЕФА Джорджо Маркетти проводил бывший игрок «Баварии» и сборной Швеции Патрик Андерссон.

«Манчестер Юнайтед» и «Аяксу» потребовалось дополнительное время, чтобы выиграть четвертьфинальные матчи. «МЮ» в первом матче сыграл вничью с «Андерлехтом» 1:1, и в ответной встрече в основное время счет был тем же. Победный гол на 107-й минуте забил Маркус Рэшфорд. В этой игре «МЮ» потерял Маркоса Рохо и Златана Ибрагимовича, получивших травмы. Пока неизвестно, на какой срок выбыли оба футболиста, однако, по словам тренера «МЮ» Жозе Моуринью, оба могут пропустить остаток сезона.

«Аякс» в меньшинстве смог добиться нужного результата в матче против «Шальке». Голландцы выиграли дома со счетом 0:2, однако в гостях пропустили в основное время также два мяча. На 80-й минуте красную карточку получил Джоэл Велтман, и «Аякс» остался вдесятером. В начале дополнительного времени голландцы пропустили и третий гол, но смогли переломить ход игры и забить в оставшееся время два гола.

«Лион» переиграл «Бешикташ» только в серии пенальти. Обе встречи закончились со счетом 2:1 в пользу хозяев, а в серии пенальти французы победили со счетом 7:6.

Испанская «Сельта» вышла в полуфинал турнира первой — она обыграла бельгийский «Генк» в основное время. Первый матч, в Виго, закончился со счетом 0:0, а ответная ничья была результативной (1:1), и испанцы прошли дальше за счет гола, забитого на чужом поле.

Инф. «ЛК»

Метки: N17 (1157) 27 апреля, еврокубок, жеребьевка, Корвин Джонс, УЕФА