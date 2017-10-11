Еврокубки: старт литовских клубов

На этой неделе стартовали европейские клубные баскетбольные турниры – Евролига и Кубок Европы УЛЕБ (Союз европейских профессиональных баскетбольных лиг), а также Лига чемпионов ФИБА и Кубок Европы ФИБА. Литва в них представлена шестью клубами.

Евролига

Бессменный представитель Литвы в Евролиге – каунасский «Жальгирис». У чемпионов Литвы есть лицензия А.

После прошлого сезона тренерский состав команды не изменился: у руля остался Шарунас Ясикявичюс, его асистентами и дальше будут работать Дарюс Масколюнас и Дарюс Сонгайла.

А вот состав команды претерпел значительные изменения. После двух сезонов Каунас покинул австралийский форвард Брок Мотум (перебрался в «Эфес Пильсен», Стамбул), а также французский разыгрывающий Лео Вестерманн (в московский ЦСКА), бразильский центровой Аугусто Лима (в стамбульский «Бешикташ»), разыгрывающий Лукас Лекавичюс (в «Панатинаикос», Афины), Реналдас Сейбутис (в «Нептунас», Клайпеда). Молодой форвард из Германии Айзеа Хартенштайн продолжит карьеру в Лиге развития НБА.

В «Жальгирисе» остались: защитники Паулюс Валинскас, Артурас Милакнис, Кевин Пангос (Канада); форварды Эдгарас Улановас, Паулюс Янкунас и центровой Антанас Каваляускас.

Команда подписала контракты с тремя американцами – центровым Брэндоном Дэвисом (экс- «Монако», Франция), разыгрывающим Ди Бостом (экс-«Монако», Франция) и форвардом Аароном Уайтом (экс-«Зенит», Россия), а также с сербским разыгрывающим Василье Мицичем (экс-«Тофаш», Турция) и французским форвардом Акселем Тупаном (экс-«Нью – Орлеан Пеликанс, НБА).

Из системы «Жальгириса» в основную команду приглашены защитник Мартинас Арлаускас, форвард Гитис Масюлис и из аренды в Польше вернулся Мартинас Саюс.

Руководство «Жальгириса» обнародовало бюджет на сезон-2017/18, который составит 8,5 млн евро. Большая часть бюджета уйдет на заработную плату игроков и тренеров – 5,6 млн.

Директор клуба Паулюс Мотеюнас отметил, что каунасский клуб по-прежнему находится в поиске главного спонсора и в годовом бюджете пока не хватает одного млн евро.

Все участники Евролиги сезона 2017/2018: ЦСКА, «Химки» (оба – Россия), «Анадолу Эфес», «Фенербахче» (оба – Турция), «Барселона», «Баскония», «Уникаха», «Реал», «Валенсия» (все – Испания), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «ЕА7 Милан» (Италия), «Олимпиакос», «Панатинаикос» (оба – Греция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Бросе Бамберг» (Германия) «Жальгирис» (Литва).

«Жальгирис» начнет сезон 13 октября в Каунасе с «Црвеной Звездой». Начало матча в 19.00. Игру будет транслировать Viasat Sport Baltic.

Кубок Европы УЛЕБ

Во втором по значимости европейском клубном турнире – Кубке Европы УЛЕБ – Литва будет представлена двумя командами: панявежским «Леткабелисом» и вильнюсским «Летувос ритасом».

Вице-чемпион Литвы «Леткабелис» второй сезон подряд будет играть в престижном турнире.

После прекрасного сезона и серебряных медалей в Литовской баскетбольной лиге команду покинул главный тренер Казис Максвитис (возглавил «Нептунас», Клайпеда). Вслед за ним в портовый город отправился ассистент из Хорватии Юрица Жужа.

«Леткабелис» возглавил молодой латвийский специалист Артурс Шталбергс (32 года), который в прошлом сезоне был у руля «Нижнего Новгорода». Ассистентом наставника остался Гинтарас Каджюлис. В тренерский штаб команды вошел и украинский специалист Виталий Черний, который в 2010 г. возглавлял сборную Украины.

Команду после сезона покинули: форвард Миндаугас Лукаускис (в «Летувос ритас»), центровой Симас Гальдикас (в «Нептунас»), защитники Жигимантас Янавичюс (в «Брауншвейг», Германия) и австралиец Бен Мэджен (в «Летувос ритас»).

В команде остались форварды Дарюш и Кшиштоф Лавриновичи (обоим скоро по 38 лет), Донатас Таролис, Жигимантас Скучас, защитники Лукас Аукштикальнис, Гинтарас Леонавичюс и американец Лоренсо Уильямс.

А вот новички у «Леткабелиса» очень серьезные. Это атакующий защитник сборной Литвы Адас Юшкявичюс (экс-«Сарагоса», Испания) и легкий форвард сборной Латвии Жанис Пейнерс (экс-ПАОК, Греция).

Команду также пополнил американский разыгрывающий Гарри Толтон (экс-«Ретимно», Греция) и центровой Вайдас Чепукайтис (экс-«Ювентус», Утяна).

Спустя два сезона, проведенные в чемпионате Италии, в Литву вернулся еще один ветеран литовского баскетбола Симас Ясайтис (экс-«Консултинвест», Пезаро, Италия). 35-летнего форварда подписать контракт с «Леткабелисом» уговорили братья Лавриновичи.

В Кубке Европы соперниками «Леткабелиса» в группе В будут: «Галатасарай» (Турция), «Бавария» (Германия), «Хапоэль Иерусалим» (Израиль), «Реджо-Эмилия» (Италия) и «Будучность» (Черногория).

Выступление в турнире панявежцы начали 11 октября домашним матчем с чемпионом Израиля «Хапоэлем Иерусалим».

У бронзового призера прошлогоднего чемпионата Литвы «Летувос ритаса» имеется долгосрочный договор с УЛЕБ, который гарантирует участие в Кубке Европы.

Вильнюсский клуб в межсезонье претерпел кардинальные изменения: сменились владельцы команды. Президентом клуба и основным акционером клуба стал депутат Европейского парламента и профессиональный игрок в покер Антанас Гуога. Вице-президентом – известный в прошлом игрок Линас Клейза.

У руля команды остался Римас Куртинайтис, а вот коллектив его ассистентов изменился полностью. Помогать Куртинайтису будут Миндаугас Бразис, Робертас Кунцайтис и испанец Альберто Бланко.

Из прошлогоднего состава остались защитники Робертас Гедрайтис, Маргирис Нормантас, перекупленный в середине прошлого сезона у клайпедского «Нептунаса» американский снайпер Джимми Бэрон и форвард Артурас Йомантас.

В комплектации команды «Летувос ритас» и дальше применяет тактику: «Не можешь обыграть – перекупи». После проигрыша в полуфинале прошлого сезона «Леткабелису», у панявежцев был куплен легкий форвард Миндаугас Лукаускис и австралийский снайпер Бен Мэджен.

Летом вильнюсский клуб усилился разыгрывающими из США Марком Картером (экс – «Сталь Острув», Польша) и Крисом Кремером (экс-«Ольденбург», Германия). Передняя линия представлена американцами Робертом Картером (экс-«Энель Бриндизи», Италия), Тревисом Петерсоном (экс-«Хапоэль Иерусалим» (Израиль) и греком Лукасом Маврокефалидисом (в прошлом сезоне играл в Китае и афинском АЕКе).

Команду пополнил молодой и перспективный форвард, воспитанник системы «Жальгириса» Мартинас Эходас, которому не нашлось места в каунасской команде.

Следует отметить, что у вильнюсцев перебор легионеров: по регламенту ЛБЛ на игру можно регистрировать 6 легионеров, а их у них 7. Один легионер на матч чемпионата Литвы не регистрируется. В европейском турнире лимита на легионеров нет.

В Кубке Европы соперниками «Летувос ритаса» будут: «Локомотив-Кубань» (Россия), «Альба» (Германия), «Бильбао» (Испания), «Лимож» (Франция) и «Партизан» (Сербия).

Выступление в турнире вильнюсцы начали 11 октября домашним матчем с испанским «Бильбао».

Матчи Кубка Европы планируют транслировать каналы группы MTG: скорее всего, это будут Viasat Sport Baltic и TV6.

О представителях Литвы в организуемых турнирах ФИБА: Лиге чемпионов ФИБА и Кубке Европы ФИБА читайте в следующем номере «ЛК».

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, баскетбол, Жальгирис, Кубок Европы, Кубок Европы УЛЕБ, ФИБА