Евролига: кто сколько заработал

На прошлой неделе руководство баскетбольной Евролиги и представители клубов встретились в рамках заседания акционеров ECA.

Новый формат турнира – полноценного регулярного чемпионата с участием ведущих клубов Старого Света – подарил болельщикам интересный и непредсказуемый сезон в истории Евролиги, он превзошел ожидания организаторов и участников. Совершенно понятно, что схема с 16 клубами полностью себя оправдала, изменение формулы пошло на пользу. Многим больше половины матчей решалось в концовках, хватало непредсказуемых результатов. Появилась возможность объективно оценивать силу команд – ранее распределение по группам не давало такой ясности.

Президент турнира Хорди Бертомеу в начале встречи представил детальный отчет, демонстрирующий повышение показателей зрелищности и результативности матчей, а также посещаемости и интереса зрителей.

В частности, 18,8% от 240 проведенных встреч завершились с разницей в 3 и менее очков (13,3% в прошлом сезоне). 34,6% матчей завершились с максимальной разницей в 5 очков, 63% – с разницей менее чем в 10 очков.

Средняя посещаемость матчей на 15% превысила аналогичный показатель «регулярки» и Топ-16 прошлого сезона. Показатель роста телеаудитории составил 32%, интернет-аудитории – 166%.

Бертомеу отметил рост доходов Евролиги от спонсорских контрактов и продажи прав, а также рост основных показателей Еврокубка.

Во время заседания обсуждались различные вопросы относительного будущего Евролиги. Стало известно, что первые раунды сезона-2017/18 будут сыграны 12 и 13 октября.

Во встрече принимал участие директор каунасского «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас, который был избран в комитет советников Евролиги. Он будет ответственен за представление изменений в структуру турнира и изменения в правила игры.

Вместе с Мотеюнасом в этот комитет вошли: недавно завершивший карьеру игрока Пабло Приджиони, стратег стамбульского «Фенербахче» Желько Обрадович, бывший тренер Аито Гарсия Ренесес, объявивший о завершении карьеры судьи Луиджи Ламоника и вице- президент EMEA & India for New Era Пол Джилс.

В этом сезоне клубы Евролиги стали зарабатывать деньги. О этом говорят цифры.

Начальный бонус для всех команд составлял 200 тыс. евро. Примерно 37 тысяч полагается за каждую победу в регулярном чемпионате.

Командам, вышедшим в плей-офф, будут дополнительно распределены 3,35 млн евро. В матчах плей-офф цена победы – 70 тысяч, поэтому обладатель путевки в «Финал четырех» гарантированно заработает еще 210 тысяч евро.

Команда, которая по итогам сезона займет четвертое место, заработает еще 150 тыс., третье — 300 тыс., второе — 500 тыс., а победитель получит 1 млн евро. Также будут поощряться победы в отдельных матчах.

Таким образом, каунасский «Жальгирис», который не попал в плей-офф, в Евролиге этого сезона заработал 718 тыс. евро (начальный бонус 200 тыс. евро + 518 тыс. евро за победы в регулярном чемпионате).

Призовые за победы в регулярном чемпионате Евролиги сезона 2016/17 годов: «Реал» (23 победы – 7 поражений) – 851 000 евро; ЦСКА (22 – 8) – 814 000 евро; «Олимпиакос» (19 – 11) – 703 000 евро; «Панатинаикос» (19 – 11) – 703 000 евро; «Фенербахче» (18 – 12) – 666 000 евро; «Анадолу Эфес» (17 – 13) – 629 000 евро; «Баскония» (17 – 13) – 629 000 евро; «Дарушафака» (16 – 14) – 592 000 евро; «Црвена Звезда» (16 – 14) – 592 000 евро; «Жальгирис» (14 – 16) – 518 000 евро; «Барселона» (12 – 18) – 444 000 евро; «Галатасарай» (11 – 19) – 407 000 евро; «Брозе Бамберг» (10 – 20) – 370 000 евро; «Маккаби» (10-20) – 370 000 евро; УНИКС (8-22) – 296 000 евро; «ЕА7 Милан» (8-22) – 296 000 евро.

Всего за победы в регулярном чемпионате Евролига разделила 8 миллионов 880 тысяч евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, акционеры ECA, баскетбол, Евролига, турнир