Евролига: путь в плей-офф сократился

После Рождества закончился первый круг регулярного чемпионата Евролиги.

Каунасский «Жальгирис» 28 декабря в Милане со счетом 78:70 выиграл у местного «Эмпорио Армани» с Мантасом Кальнетисом. Это была шестая победа каунасцев в 15 матчах.

«Жальгирис» в первом круге не испытывал фактора чужого паркета. Кроме победы на выезде в Милане, одержаны победы в Белграде над «Црвеной Звездой» и в Стамбуле над «Эфес Пильсен». Дома – победы над испанской «Басконией», стамбульским «Галатасараем» и немецким «Брозе Бамберг».

С 6 победами и 9 поражениями «Жальгирис» завершил первый круг на 12-й позиции из 16 команд. Лидирует московский ЦСКА с 12 победами и 3 поражениями.

Ближайшую встречу «Жальгирис» проведет 6 января с «Црвеной Звездой».

Сайт Eurohoops определил первую символическую пятерку по итогам первого круга регулярного чемпионата Евролиги.

Главным критерием при определении пятерки было индивидуальное выступление игроков. Эксперты также принимали во внимание важность баскетболистов для своих команд, позицию клуба в турнирной таблице и количество проведенных игр.

В первую символическую пятерку вошли Милош Теодосич (ЦСКА), Серхио Юль («Реал»), Кит Лэнгфорд (УНИКС), Николо Мелли («Бамберг») и Эппэй Удох («Фенербахче»).

Во вторую символическую пятерку вошли Ник Калатес («Панатинаикос»), Вассилис Спанулис («Олимпиакос»), Шейн Ларкин («Баскония»), Деррик Браун («Анадолу Эфес») и Крис Синглтон («Панатинаикос»).

Защитник ЦСКА Аарон Джексон обеспокоен ситуацией в Турции после новогоднего теракта в Стамбуле, где были убиты 39 человек, и попросил поменять место проведения «Финала четырех» Евролиги.

«Молюсь за Стамбул… Поменяйте место проведения. Кто бы ни участвовал в «Финале четырех», они будут больше беспокоиться о своих близких на улицах Стамбула», – написал Джексон в «Твиттере».

Тем временем американский телеканал NBA TV покажет 20 матчей нынешнего сезона Евролиги, включая матчи регулярного чемпионата, плей-офф и «Финал четырех». В течение сезона NBA TV будет выбирать лучшую игру недели и транслировать ее в воскресенье.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1141) 5 января, Евролига, Каунасский «Жальгирис», Мантас Кальнетис