Европа давит на Литву в вопросе Р.Паксаса

В связи с тем, что европейские институты повышают давление на Литву, дабы отстраненному от должности президента страны в результате импичмента Роландасу Паксасу было разрешено участие в парламентских выборах, парламентский Комитет по вопросам права и правопорядка планирует представить на обсуждение подготовленный консерваторами ещё в составе предыдущего Сейма вариант поправок к Конституции, пишет газета Lietuvos zinios.

В данной конституционной поправке предлагается, чтобы человек, грубо нарушивший Конституцию или присягу на верность государству, и в порядке импичмента отстранённый от должности либо лишённый депутатского мандата, не может быть избран на пост президента страны. Такое лицо может быть избран членом Сейма, но не раньше чем спустя 10 лет после отстранения от должности или лишения депутатского мандата. Предлагается также установить, что такое лицо не может быть избрано председателем парламента или его заместителем.

Поскольку Литва не собирается реализовать решение Страсбургского суда по Р.Паксасу, Комитет министров Совета Европы, который осуществляет надзор за реализацией решений Страсбургского суда, рассматривает применение дополнительных мер к Литве

Представитель литовского правительства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Каролина Бубните сообщила, что впервые в отношении Литвы может быть принята резолюция Комитета министров.

Р. Паксас не может участвовать в президентских и парламентских выборах в Литве с 2004 года, когда был смещен путем импичмента с должности президента. Конституционный Суд (КС) Литвы пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги.

ЕСПЧ 6 января 2011 года констатировал, что такой пожизненный запрет на участие в парламентских выборах является непропорциональным и нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

КС пояснил, что Р.Паксас право на участие в парламентских выборах может получить только после внесения изменений в Конституцию. В Сейме до сих пор не хватало голосов для принятия такой поправки.

В настоящее время Р. Паксас является членом Европарламента. В октябре прошлого года он ушёл с поста председателя партии “Порядок и справедливость”.

Литовские прокуроры хотят предъявить Паксасу подозрения по делу о коррупции. Европарламент сейчас обсуждает вопрос о лишении депутата парламентской неприкосновенности.

BNS

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