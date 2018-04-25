Европа не будет зависеть от газа из РФ

Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода Северный поток-2. Об этом заявила в четверг, 7 февраля, канцлер Германии Ангела Меркель в Братиславе, где проходят переговоры с главами правительств стран Вишеградской группы — Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, сообщает агентство Reuters.
«Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: «Нет», если мы в то же время проведем диверсификацию. Мы не хотим ни при каких обстоятельствах полностью зависеть тут от России», — утверждала она.
Канцлер напомнила, что в ФРГ будут построены терминалы для сжиженного природного газа. Меркель также снова заявила о необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины, указав на то, что обсуждает данный вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.
Одновременно она отметила, что Россия была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и во время холодной войны и будет выполнять эту роль в будущем. «Мы не впадем в одностороннюю зависимость», — уверена канцлер.
Власти Франции решили поддержать изменение законодательства Евросоюза, которое усложнит строительство российского газопровода Северный поток-2. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги.
Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу, говорится в материале.
«Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия», — сказали в Париже.
Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.
Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.
«До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю», — говорится в материале.
По данным СМИ, тринадцать стран Евросоюза поддержали предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить строительство Северного потока-2.