Европа не будет зависеть от газа из РФ

🔊 Воспроизвести

Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода Северный поток-2. Об этом заявила в четверг, 7 февраля, канцлер Германии Ангела Меркель в Братиславе, где проходят переговоры с главами правительств стран Вишеградской группы — Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, сообщает агентство Reuters.

«Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: «Нет», если мы в то же время проведем диверсификацию. Мы не хотим ни при каких обстоятельствах полностью зависеть тут от России», — утверждала она.

Канцлер напомнила, что в ФРГ будут построены терминалы для сжиженного природного газа. Меркель также снова заявила о необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины, указав на то, что обсуждает данный вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Одновременно она отметила, что Россия была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и во время холодной войны и будет выполнять эту роль в будущем. «Мы не впадем в одностороннюю зависимость», — уверена канцлер.