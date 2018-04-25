Европа отказывается от производства компьютеров

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В Германии закроется последний в Европе завод, который занимается производством компьютеров. Закрытие завода японской компании Fujitsu затронет полторы тысячи работников по всему миру. Непосредственно в Германии работы лишатся 300 человек.

Японская корпорация Fujitsu приняла решение о ликвидации завода в Германии, который занимался производством ноутбуков и устройств для хранения информации.

Завод в немецком городе Аугсбург, который является последним производителем компьютеров в Европе, закроют 2020 году. Закрытие завода японской компании затронет полторы тысячи работников. Всего в связанных с заводом компаниях Германии под угрозой окажутся 300 рабочих мест. В настоящее время между руководителями компании и сотрудниками ведутся сложные переговоры о дальнейшей судьбе работников, которые потеряют работу в результате закрытия завода.

Как сообщает компания Fujitsu, данный завод в Аугсбурге, где производились ноутбуки и устройства для хранения информации, является последним заводом по производству компьютеров во всей Европе.

rg-rb.de

Photo by 涂育銘 on Foter.com / CC BY-SA