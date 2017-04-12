Европа отменила плату за роуминг

С 15 июня 2017 года года внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг и законодательно закреплено равенство права доступа к Интернету. Депутаты Европарламента проголосовали за постановление, регулирующее взаиморасчеты европейских операторов мобильной связи.

Ранее Европарламент одобрил постановление существенно снизить цены за пользование средствами телекоммуникации в роуминге с 30 апреля 2016 года. Исходящий звонок с мобильного телефона внутри ЕС в настоящее время стоит дополнительно к цене, установленной домашним оператором связи, не более 5 центов за минуту разговора, а отправление СМС — не более 2 центов дополнительно. Стоимость мобильного Интернета в условиях европейского роуминга за мегабайт сейчас на 5 центов дороже, чем дома. При этом оператор мобильной связи имеет право устанавливать рамки продолжительности телефонных разговоров по установленной цене и максимальное количество СМС по самому дешевому тарифу.

Кроме того, операторы связи могут предъявлять счета друг другу по звонкам, совершенным клиентами в роуминге. Для этого установлена граница стоимости: она не должна превышать 3,2 цента в минуту, стоимость СМС не должна превышать 1 цент.

Закон о равенстве доступа к Интернету (сетевого нейтралитета) призван исключить дискриминацию и ограничения в сфере сетевого трафика.

Это касается как поставщиков услуг, так и пользователей. Возможность принятия закона вызвала критику со стороны антиглобалистов и защитников прав потребителей. По их мнению, в новых условиях крупные американские интернет-концерны, например, Google, Apple или Netflix, могут еще больше укрепить свои позиции на фоне более мелких конкурентов.

Глава обновленной компании услуг ТВ, Интернета и мобильной связи Telia Lietuva Кястутис Шлюжас говорит, что отмена платы за роуминг во всем ЕС станет вызовом для всего рынка.

“Это довольно серьезный вызов для всего сектора. Идея очень хорошая, но есть один нюанс – на литовском рынке мобильной связи цены у нас одни из самых низких в ЕС, у всех операторов довольно низкие цены на роуминг с другими операторами, и они ниже, чем отрегулировала Европа. Часть людей, которая ездит за рубеж, постоянно растет, но их число не слишком велико, так что возникает вопрос, что лучше – повысить цены на услуги для всех незначительно или же повысить только для тех, кто путешествует. Сейчас мы находимся между молотом и наковальней, внимательно читаем, что написано в европейских регламентах, и пытаемся найти компромисс”, – сказал Шлюжас BNS.

По его словам, предприятие думает, как приспособиться к новому регулированию.

“Мы рассматриваем разные варианты. Прежде всего, нам нужно унифицировать интерпретацию европейского требования, потому что есть определенные двусмысленности. Времени осталось немного, и за месяц до проведения директивы в жизнь уже нужно будет сказать точно. Пока на этом этапе знаков вопроса больше, чем хотелось бы”, – сказал глава Telia Lietuva.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Евросоюз, роуминг