Европа хочет активно участвовать в проекте «Один пояс, один путь» — Меркель

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Европа стремится к активному участию в проекте «Один пояс, один путь», однако при этом ждет встречных шагов от Китая. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

Ангела Меркель назвала китайскую инициативу «Один пояс, один путь» важным проектом и заявила о готовности Европы поддержать его. «Мы, европейцы, хотим играть активную роль в проекте», — подчеркнула канцлер. Однако, по ее словам, важно достичь «определенной взаимности» между ЕС и Китаем в этой сфере.

В свою очередь лидер КНР Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество является основным направлением в китайско-европейских отношениях, и даже если существуют разногласия и конкуренция, их нельзя назвать жесткими. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, конкуренция между ЕС и Китаем не должна обернуться крахом мировой системы торговли или политическим изоляционизмом. Он также подчеркнул, что стремится к более справедливому, более сбалансированному многостороннему торговому взаимодействию с Китаем. «Мы должны показать своими действиями, что сотрудничество приносит больше, чем конфронтация, и что мы можем выиграть больше благодаря открытости, а не закрытию дверей», — заявил Эммануэль Макрон.

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с лидером КНР Си Цзиньпином проходит в Париже. Целью переговоров, инициированных Эммануэлем Макроном, было обсуждение вопросов сотрудничества между ЕС и Китаем в преддверии предстоящего саммита ЕС — КНР, который намечен на 9 апреля. «Один пояс, один путь» — проект КНР, направленный на возрождение древнего торгового коридора, который будет пересекать Китай, Монголию, Россию, Беларусь и достигнет Германии. Его длина составит более 12 тыс. км.

belta.by