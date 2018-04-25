Европарламент исключил Россию из списка стратегических партнеров

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В Европейском парламенте (ЕП) решили больше не рассматривать Россию в качестве стратегического партнера, сообщает официальный сайт Европарламента «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией». Трансляцию заседания пленарной сессии ведут из Страсбурга на сайте ЕП.

За принятие резолюции проголосовало 402 депутата, против — 163, а 89 воздержались.

Европейские парламентарии, срок полномочий которых истекает к майским выборам, призвали Евросоюз «к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Россией», сообщает «Интерфакс».

Свое решение Европарламент объяснил «нынешними обстоятельствами». Он также принял поправку к докладу о политических отношениях с Россией, в которой выражена надежда на то, что Россия не выйдет из Совета Европы, передает ТАСС.

В Европарламенте решили пересмотреть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Россией. «Принципы, изложенные в статье 2 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) более не соблюдаются, поэтому СПС следует пересмотреть», — говорится в документе. В статье 2 речь идет о необходимости уважения демократических принципов и прав человека в духе Хельсинского акта 1975 года, а также Парижской хартии для новой Европы 1990 года.

СПС было подписано в 1998 году. В 2007 году были начаты переговоры о новом соглашении, поскольку тогда экономические отношения России и Евросоюза, по словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, «давно переросли этот документ».

Эти переговоры четыре раза приостанавливались по инициативе Евросоюза: в 2008 году из-за кризиса с запретом Россией поставок на свой рынок зараженного польского мяса, второй раз — в том же 2008 году после операции России «по принуждению Грузии к миру» в Южной Осетии. Еще через полгода они фактически застопорились до вступления России в ВТО. Последний раз они были приостановлены ЕС в 2014 году после присоединения Крыма к России. Таким образом, действующее СПС работает уже 30 лет.

В ЕП подчеркнули, что внутренняя и внешняя политика российского государства противоречат целям и базовым ценностям Евросоюза. В частности, речь идет о «действиях России в отношении Украины, начиная с 2014 года».

В Европарламенте подчеркнули, что «отношения Евросоюза с Россией должны быть основаны на принципах международного права, уважения прав человека, демократии и мирного урегулирования конфликтов, однако в настоящее время в результате игнорирования ею этих принципов отношения ЕС с Россией основываются на сотрудничестве в отдельных областях, представляющих общий интерес».

В документе подчеркивается, что «ЕС остается открытым для более прочных отношений и ведущего к ним диалога». «Евросоюз желает вернуться к отношениям сотрудничества с Россией, как только российские власти начнут выполнять свои международные и юридические обязательства и подтвердят подлинное устремление РФ восстановить нарушенное доверие. Конструктивные и предсказуемые отношения будут взаимовыгодны и в идеальном варианте [будут] отвечать интересам обеих сторон», — считает Европарламент.

Более того, «новое разделение континента ставит под угрозу безопасность как ЕС, так и России».

«Демонстрация Россией приверженности многостороннему порядку, основанному на установленных правилах, и его поддержка создадут условия для более тесных отношений с ЕС», — заявили в Страсбурге. Европарламент «подчеркивает важность сотрудничества между ЕС и Россией в рамках международного порядка, основанного на правилах и положительной позиции в международных и многосторонних организациях, в которые входит Россия, в частности в рамках ОБСЕ». «Так следует поступать в отношении спорных вопросов и кризисных ситуаций», — отмечается в документе.

Европарламент считает, что «любые рамки отношений между ЕС и Россией должны основываться на полном уважении международного права, хельсинкских принципов ОБСЕ, демократических принципов, прав человека и верховенства права, а также предусматривать диалог по вопросам управления глобальными вызовами, укрепления глобального управления и обеспечения соблюдения международных норм, чтобы обеспечить европейский режим мира, а также безопасность в странах — соседях ЕС и на Западных Балканах».

«Глобальные вызовы, которые касаются изменения климата, окружающей среды, обеспечения энергетической безопасности, цифровых технологий, алгоритмов принятия решения, искусственного интеллекта, внешнеполитических вопросов и вопросов безопасности, противодействия распространению оружия массового уничтожения, борьбы против терроризма и организованной преступности, вопросов защиты экологии Арктики, — все это требует избирательного взаимодействия с Россией», — уверены в ЕП. Там считают «важным добиваться снижения существующей напряженности и начать проведение консультаций с Россией, чтобы снизить риск недопонимания, неверного толкования и искажения фактов».

Европарламент «рекомендует сосредоточить внимание [во взаимодействии с Россией] на вопросах, касающихся Ближнего Востока и Северной Африки, Севера Европы и Арктического региона, борьбы против терроризма, насильственного экстремизма, распространения ядерного оружия, осуществления контроля над вооружениями, обеспечения стратегической стабильности в киберпространстве, борьбы против организованной преступности, нелегальной миграции и изменения климата».

Сотрудничество должно включать в себя и совместные усилия по сохранению одобренного СБ ООН Совместного всеобъемлющего план действий в отношении Ирана. Стороны также должны добиваться прекращения войны в Сирии, считают в ЕП.

В документе отмечается важность контактов между гражданами стран ЕС и России, в частности через образование и культуру. Отмечаются успехи в осуществлении программ трансграничного сотрудничества между ЕС и Россией, а также «конструктивное сотрудничество в рамках партнерства «Северное измерение» в Баренцево-Евроарктическом регионе, которые приносят ощутимые выгоды гражданам приграничных районов и способствуют устойчивому развитию этих районов».

В то же время обширный доклад Европарламента содержит десятки пунктов критики в адрес России — по вопросам прав человека, украинского конфликта, Крыма. В нем содержатся утверждения о вмешательстве России во внутренние дела ЕС и «усилении шпионской деятельности» в Европе, «отмывании денег», «финансировании политических партий, выступающих против Евросоюза», химатаке в Солсбери и отравлении Скрипалей. Европарламент требует продления санкций ЕС, пока не будут выполнены Минские соглашения и «не будет восстановлена территориальная целостность Украины». Парламентарии также обеспокоены тем, что Кремль поддерживает авторитарные режимы по всему миру — в Сирии, Венесуэле, Северной Корее, Иране.

NEWSru.com