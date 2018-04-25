Европарламент окончательно одобрил противоречивую директиву об авторском праве

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26 марта Европарламент окончательно одобрил проект директивы об авторском праве, который стал объектом серьезной критики со стороны многих компаний и сообщества интернет-пользователей. Нашумевшая директива призвана обновить устаревшее законодательство ЕС в области авторских прав и привести его в соответствие с реалиями цифровой эры.

Как пишет The Verge, в поддержку вынесенной на голосование редакции директивы выступили 348 депутатов Европарламента. 274 депутата проголосовали против, а еще 36 воздержались при голосовании. Теперь директиве предстоит пройти одобрение властей стран ЕС, которые преобразуют документ в национальные законы и в индивидуальном порядке будут уточнять их детали.

«Директива является важным шагом на пути исправления ситуации, при которой несколько компаний заработали огромные суммы денег и при этом не выплачивали должным образом вознаграждения тысячам журналистов и креативщиков, от работы которых они зависят», — говорится в сообщении на сайте Европарламента.

NEWSru.com