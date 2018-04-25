Европарламент отменяет сезонный перевод часов в странах ЕС с 2021 года

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Европарламент (ЕП) одобрил законопроект по отмене сезонного перевода часов с 2021 года, передает ТАСС. За отмену перевода часов проголосовали 410 депутатов, 192 высказались против, еще 52 парламентария воздержались, сообщила пресс-служба ЕП.

Теперь текст законопроекта будет вынесен на обсуждение министров транспорта стран Евросоюза. Кроме того, страны — члены ЕС должны определиться с тем, остаться ли на зимнем или на летнем времени. Те страны, которые предпочтут первый вариант, переведут часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года, летний — в последнее воскресенье марта того же года.

В августе прошлого года Еврокомиссия — высший орган исполнительной влачсти ЕС — опубликовала предварительные данные онлайн-голосования по вопросу регулярного перехода на зимнее и летнее время. Из них следует, что около 84% европейцев высказались за отмену перевода часов. Голосование проводилось с 4 июля по 16 августа, в нем приняли участие 4,6 млн человек.

Перевод стрелок часов в странах — членах Европейскоого Союза был предписан специальной директивой ЕС. В соответствии с ней они дважды — в марте и октябре — переводили часы с 2003 года.

NEWSru.com