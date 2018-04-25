Европарламент примет решение о выделении финансирования закрытия ИАЭС

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В четверг в Европейском Парламенте (ЕП) состоится голосование по финансированию закрытия Игналинской атомной станции (ИЭАС) в новой многолетней финансовой перспективе, сообщила пресс-служба ЕП.

Еропарламентарии решат вопрос выделении финансирования, которое будет на 228 млн евро больше, чем предложенная Еврокомиссией на 2021–2027 годы сумма в 552 млн евро.

В ноябре прошлого года Комитет по делам промышленности, научных исследований и энергетики Европейского Парламента (ЕП) одобрил предложение в 2021-2027 годах выделить на закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) 780 млн евро – столько, сколько Литва и просила.

Комитет также поддержал предложение о сохранении нынешнего соотношение кофинансирования закрытия, при котором на Литву приходится 14%, а на ЕС — 86% расходов. Еврокомиссия (ЕК) же предлагала увеличить долю Литвы до 20%. Средства Литвы должны выделяться из собственных фондов, без привлечения других структурных фондов ЕС.

На закрытие станции из бюджета ЕС в 2014 – 2020 годах выделено 450,8 млн евро, в 2007 – 2013 годах – 837,4 млн евро.

Литва приняла обязательство закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. Эксплуатация ИАЭС окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию, согласно подсчетам, будут продолжаться до 2038 года. Подсчеты показывают, что до того времени на закрытие станции еще понадобится 1,3 млрд евро.

BNS