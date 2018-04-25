Европарламент принял резолюцию по Венесуэле

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным временным президентом этой страны. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 31 января

Так, за резолюцию проголосовали 439 парламентариев, «против» высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.

В частности, резолюция Европарламента признает Хуана Гуайдо законным и.о. президента Венесуэлы до проведения «новых свободных и прозрачных выборов».

«Европарламент признает господина Гуайдо законным временным президентом, в соответствии со статьей 233 Конституции страны и выражает полную поддержку его дорожной карте», – говорится в первом пункте документа.

Европарламент также призвал страны ЕС и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини подготовить «четкую единую позицию Евросоюза» в поддержку Гуайдо до выборов в этой стране.

В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как «узурпацию власти», а Хуана Гуайдо определяет, как «законно избранного главу парламента».

В то же время в резолюции говорится, что ЕС «отвергает любые предложения или попытки разрешить кризис в этой стране с применением насилия». Европарламент призывает провести независимое расследование под эгидой ООН гибели людей в ходе протестов в этой стране.

Наконец Европарламент предлагает поручить Могерини создать «международную контактную группу с государствами региона и ключевыми иностранным игроками для содействия в урегулировании кризиса».

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

korrespondent.net