Европейцы опасаются нового миграционного кризиса больше, чем очередного экономического спада

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До 2014 года европейцы считали, что серьезными проблемами, с которыми столкнулся ЕС, являются безработица, экономическая нестабильность и государственный долг. Сегодня граждан ЕС остро волнуют проблемы миграции и окружающей среды.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный YouGov для испанской газеты EL PAÍS и семи других газет, членов LENA – альянса ведущих европейских газет.

Опрос, в котором приняли участие более 8000 человек из восьми стран (Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Бельгия, Швеция и Венгрия), показывает, что большинство граждан опасаются нового миграционного кризиса больше, чем очередного экономического спада в стране.

46% европейцев предпочитают, чтобы их страна не принимала больше беженцев из зон конфликта. Именно европейцы с самыми низкими доходами больше всего поддерживают ЕС в вопросе закрытия своих границ даже для самых нуждающихся. Только четверть опрошенных согласна с тем, чтобы страна продолжала предоставлять статус беженца любому, кто отвечает международно признанным условиям.

В отличие от миграционного вопроса, защита окружающей среды стала общей проблемой для европейцев. Граждане всех проанализированных стран считают, что борьба с изменением климата должна стать приоритетом европейской повестки дня. Пять лет назад, в основном, скандинавы считали проблемы окружающей среды ключевым вопросом.

azertag.az