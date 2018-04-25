Европейцы предпочли Lufthansa

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По итогам 2018 года Lufthansa сохранила за собой лидерство по количеству перевезённых пассажиров в Европе и впервые за 14 лет стала лидером по выполненному пассажирообороту, опередив Air France-KLM Group.

По утверждению самой авиакомпании, в 2018 году концерн Lufthansa Group, в который входят, в частности, Eurowings, Swiss, Brussels и Austrian Airlines, перевёз 142,3 млн пассажиров. Это на 10 процентов больше, чем в 2017 году. При этом процент занятости пассажирских кресел вырос на 0,5 процентных пункта и также достиг рекордного показателя – 81,4 процента.

На втором месте находится ирландский лоукостер Ryanair с 139,2 млн пассажиров. Несмотря на забастовки сотрудников в 2018 году, Ryanair удалось увеличить пассажирооборот на 8 процентов.

Третье место занимает международный авиационный холдинг IAG, которому, в частности, принадлежат авиакомпании British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus. Их общий пассажирооборот составил в 2018 году 113 млн.

Интереснее обстоят дела с другим показателем, который учитывает число перемещённых пассажиров и протяжённость всех этапов их воздушных путешествий и измеряется в пассажиро-километрах (пкм). 14 лет по этому показателю в Европе лидировала группа Air France-KLM. Но в 2018 году показатель для Lufthansa вырос на 9%, до 284,56 млрд пкм. Lufthansa теперь не только перевозит больше всех, но и летает дальше. Причиной такого взлёта стали и покупка авиабрендов Swiss, Austrian и Brussels, и существенное расширение дочерней авиакомпании Eurowings после ухода с рынка Air Berlin.

Второе место по показателю занял уже упомянутый выше IAG, а Air France-KLM стал только третьим: поспособствовали смена руководства компании, перманентные забастовки французских диспетчеров и протесты «жёлтых жилетов».

rg-rb.de