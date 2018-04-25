Европейские клубы ответили на обвинения Football Leaks

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«ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария» ответили на обвинения, опубликованные в европейских СМИ. По информации Football Leaks, все три клуба были замешаны в неправомерных сделках, совершенных в мировом футболе в последние годы.

2 ноября ряд европейских СМИ опубликовал результаты расследования сайта Football Leaks, посвященного коррупции в мировом футболе. Журналисты нашли в документах доказательства того, что президент ФИФА Джанни Инфантино, работая в должности главного секретаря УЕФА, помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать наказания за нарушение финансового фейр-плей. Опубликованные данные гласят, что в период с 2011 по 2013 год эти два клуба значительно превысили максимально допустимый дефицит бюджета.

Football Leaks также узнал, что «ПСЖ» был куплен инвесторами из Катара в обмен на то, что президент Франции Николя Саркози пообещал ближневосточной стране получить право на проведение чемпионата мира 2022 года. При этом необходимый результат голосования на выборах страны-хозяйки был достигнут благодаря политическому давлению на тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини.

«ПСЖ» опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором опроверг обвинения в нарушении финансового фейр-плей, а также исключил возможную связь между покупкой клуба и получением Катаром права на проведение ЧМ-2022. «Наш клуб всегда действовал в соответствии со спортивными законами и правилами. В 2014 году УЕФА подтвердил, что контракт «ПСЖ» с Qatar Tourism Authority способствует улучшению имиджа Катара. Наш клуб всегда был самым прозрачным с точки зрения финансового фейр-плей», — говорится в заявлении ПСЖ.

Руководство «Манчестер Сити» назвало публикацию расследования попыткой испортить репутацию клуба. «Мы не будем комментировать материалы, основанные на информации, украденной у сотрудников «Манчестер Сити» и связанных с ними людей. Нам ясно, что это организованная попытка нанести ущерб репутации клуба», — цитирует заявление «Манчестер Сити» Sky Sports.

Обвинения в адрес «Манчестер Сити» и «ПСЖ» прокомментировал также глава испанской Ла-Лиги Хавьер Тебас. Ранее он призывал исключить эти два клуба из розыгрыша еврокубков за нарушение правил ФФП. «Мы давно обращали на это внимание, я не удивлен, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» вели нечестную игру. Это полностью очевидно. Также ясно, что Платини и Инфантино действовали предвзято и непрозрачно. Мы надеемся, что в УЕФА прекратили себя так вести», — цитирует Тебаса​ Calciomercato.

СМИ также сообщили, что в 2016 году мюнхенская «Бавария» рассматривала возможность выхода из Лиги чемпионов и чемпионата Германии. По информации Football Leaks, немецкий клуб вместе с десятью другими европейскими топ-командами (среди них называются «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Реал», «Барселона» и другие) все еще планирует выйти из состава УЕФА и организовать собственный закрытый турнир — европейскую Суперлигу.

«Бавария» выступила с заявлением, в котором опровергла свое участие в переговорах по созданию европейской Суперлиги. Немецкий клуб заверил болельщиков, что не собирается выходить из состава УЕФА. «Бавария» не в курсе по поводу переговоров о создании так называемой Суперлиги и не участвовала в подобных переговорах. Мы не знаем, почему имя нашего клуба фигурирует в данном расследовании», — говорится в заявлении команды.

Информация «ЛК»