Европейские лидеры призывают усилить борьбу с изменением климата

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте присоединилась к разработанной по инициативе Президента Австрии Александра Ван дер Беллена политической декларации, которая призывает государства мира более активно бороться с изменением климата и добиваться более высоких целей в этой области.

К декларации присоединились президенты еще 14 государств – Ирландии, Греции, Исландии, Италии, Кипра, Латвии, Нидерландов, Португалии, Словении, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Венгрии и Германии.

В документе главы государств отмечают, что существующие меры являются недостаточными для достижения долгосрочных целей Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году, и призывают страны более оперативно, ответственно и сплоченно выполнять принятые на себя обязательства.

Главы государств также подчеркивают, что эффективная и действенная борьба с изменением климата откроет новые возможности для развития экономики стран мира и их обществ, будет способствовать повышению благосостояния населения, обеспечению более безопасного и мирного будущего планеты.

На Конференции по изменению климата в Париже в 2015 году Литва наряду с другими странами – членами ЕС приняла на себя высокие обязательства коллективно к 2030 году сократить выбросы CO 2 по меньшей мере на 40 процентов. За последние 25 лет выбросы в атмосферу парниковых газов в Литве сократились на 60 процентов, а ВВП вырос на 30 процентов. В области возобновляемой энергетики Литва еще в 2016 году превысила свои обязательства и 26 процентов необходимой для страны энергии производила за счет возобновляемых источников.

Как и многим другим странам, Литве еще предстоит поработать над снижением выбросов парникового газа в транспортном и сельскохозяйственном секторах.

Последствия изменения климата ощущаются и в нашей стране: за последние 50 лет средняя температура воздуха в зимний период повысилась на 1,2 oC, в 3-4 раза увеличилось число дней, когда температура воздуха достигает 30 oC, уровень Балтийского моря в Клайпедском проливе поднялся на 15 см. Более частые экстремальные погодные явления негативно сказываются на состоянии здоровья человека, на инфраструктуре и экономике страны.