Европейские правые останавливают членство Fidesz в Европейской народной партии

🔊 Воспроизвести

Лидеры европейских правых в среду приняли решение остановить членство партии венгерского премьера Виктора Орбана Fidesz в Европейской народной партии (ЕНП) из-за недемократического поведения.

За такое решение в Брюсселе проголосовало 190 делегатов из 194, сообщил BNS лидер партии литовских консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис.

«Принято формальное решение, что членство остановлено», — сказал Г. Ландсбсергис.

В. Орбан уже не один год подвергается критике за ограничения судов, свобод СМИ, оппозиции, академического сообщества, а последней каплей стала контроверсная кампания против миграции.

На заказанных партией Fidesz рекламных плакатах были изображены представитель ЕНП председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и проживающий в США миллиардер либеральных взглядов Джордж Сорос, которые якобы поощряют массовую миграцию в Европу.

Перед голосованием во время дискуссии в Брюсселе Г. Ландсбергис сказал, что В. Орбан представляет угрозу для либерального порядка в Европе и поощряет распространение популизма.

По словам политика, информационная кампания может быть просто наглой кампанией, когда В. Орбан ищет врагов с целью победы на выборах.

«Однако, возможно, есть более злонамеренный план — при помощи ЕНП создать нелиберальный порядок в Европе», — предупредил он.

По словам Г. Ландсбергиса, деятельность В. Орбана поощряет популизм во всей Европе, включая Литву.

«Господин В. Орбан начинает видеть, что в других странах стали появляться последователи. Также и в моей стране. Возникают популистские нелиберальные партии и политики с вселяющим надежду обещанием — видите, ЕНП и ЕС не возражают против того, чтобы мы распространяли фейковые новости, искажали верховенство закона, и бог знает, остановят ли нас вообще. Золотой век для разного рода популистов», — сказал политик.

«Однако мне это не нравится. Я пообещал своим избирателям, что Литва и моя партия будут строить и укреплять Европу, а не разрушать ее. Так что я не буду стоять и смотреть, опустив руки», — сказал Г. Ландсбергис.

Он уверял, что его расстроили утверждения В. Орбана о том, что СО — ХДО и Fidesz якобы не находят общего языка по поводу христианских ценностей и миграции.

«Возможно, есть какие-то новые, неизвестные христианские ценности, распространяемые каким-нибудь другим понтификом, а не папой Франциском. Однако я боюсь, что мне об этом неизвестно, и я не знаю людей в своей партии, которых можно было бы обвинить в том, что они их не разделяют», — сказал Г. Ландсбергис.

Г. Ландсбергис обвинил В. Орбана в том, что его политика опирается на ложь.

«Христианская любовь, сочувствие к ближнему, постоянные поиски правды и добра — я убежден, что именно из этих ценностей исходят ЕНП и ЕС, и я не считаю, что мы должны не находить об этом общего языка. Однако если вы попытаетесь оправдаться тем, что ложь, на которой, кажется, была построена ваша политическая империя, является ценностями, которые вы защищаете — что ж, тогда у нас есть разногласия», — сказал лидер консерваторов.

«Знаю, что миграция — острая тема. Однако, если я правильно читаю папу Франциска, то мы должны помогать попавшим в беду — или хотя бы помочь им, чтобы они помогли себе», — добавил он.

Некоторые правые опасались, что венгерский лидер может объединить силы с вице-премьером Италии Маттео Сальвини и вместе с этим лидером итальянской крайней правой партии «Лига Севера» создать отдельную фракцию в Европарламенте (ЕП).

В преддверии напряженных выборов в ЕП, которые пройдут в мае, некоторые члены ЕНП также опасаются, что, наказав В. Орбана, они могут потерять поддержку электората, настроенного против миграции и поддерживающего жесткую линию венгерского премьера.

BNS

Photo by More pictures and videos: connect@epp.eu on Foter.com / CC BY

Photo by More pictures and videos: connect@epp.eu on Foter.com / CC BY