Европейские зарплаты Литве и не снились

🔊 Воспроизвести

Аналитики Банка Литвы (БЛ, Центробанка) считают, что минимальная месячная зарплата (ММЗ) в следующем году может вырасти на 10%, сообщает BNS.

«Если говорить об уровне ММЗ в следующем году, она, как свидетельствуют подсчеты, согласно прежней системе (до вступившей в силу в январе этого года налоговой реформы – BNS), должна достигнуть около 470 евро, и ее рост составит 9,4-9,5%», – заявил на заседании Трехстороннего совета начальник отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы Андрюс Шкарнулис.

В рамках нынешней налоговой системы ММЗ составит 607 евро.

А. Шкарнулис, представляя экономическую ситуацию и предпосылки повышения ММЗ на заседании Совета профсоюзов, работодателей и правительства, отметил, что пока экономика активно растет, однако ожидается замедление. БЛ прогнозирует, что в 2020 году рост ВВП Литвы достигнет 2,6%, а в 2021-м – 2,4%.

Представленный Банком Литвы прогноз участники Трехстороннего совета обсудят на следующем заседании.

С января текущего года ММЗ увеличилась на 7,5% – с 400 до 430 евро, однако после объединения налогов, которые платили работник и работодатель, ее размер теперь составляет 555 евро.

Конвенцию Международной организации труда ООН ратифицировали 52 страны. Свыше 90% стран-членов МОТ установили один или несколько МРОТ посредством соответствующего законодательства или обязательных к исполнению коллективных договоров. Во многих из этих стран предметом политических дебатов является не столько целесообразность минимального размера оплаты труда, сколько способы добиться эффективности соответствующего механизма.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (должен) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд. МРОТ может устанавливаться законодательно и неформально, например, путем подписания отраслевого соглашения между профсоюзом и работодателем (тарифное соглашение).

Размер минимальной заработной платы в странах Европы очень сильно разнится: в Люксембурге она почти в пять раз больше, чем в Литве. В Люксембурге минималка составляет более 2070 евро в месяц, за ним со значительным отрывом следует Ирландия (1656,2 евро) и Нидерланды (1615,8). Наименьший показатель в Евросоюзе в Албании — чуть больше 210 евро.

Евросоюз продолжает оставаться крайне неоднородным объединением с точки зрения условий труда. Восточная и Южная Европа значительно проигрывают своим северным и западным соседям по размеру минимальной зарплаты. Это следует из опубликованных данных Евростата.

Статистическое ведомство Евросоюза выделяет три группы стран по уровню минималки. Первая включает в себя 10 восточноевропейских стран. У них размер минимальной оплаты труда самый низкий в ЕС. Среди них – Болгария, Литва, Румыния, Латвия, Венгрия, Хорватия, Чехия, Словакия, Эстония и Польша.

В пяти других государствах-членах, расположенных на юге Европы, — Португалии, Греции, Мальте, Словении и Испании — минимальная заработная плата составляла от 600 до 900 евро в месяц.

Лучше всего чувствуют себя работники в Северных и Западных странах континента. Минимальная зарплата по данным прошлого года в Великобритании составляла 1401 евро, Германии и Франции — 1498 евро, Бельгии — 1563 евро, Нидерландах — 1578 евро, Ирландии — 1614 евро. Абсолютный лидер — Люксембург.

Стоит отметить, что за последние десять лет в Восточной Европе размер минималки вырос в 1,5-3 раза. Но это позволило лишь сократить разрыв с богатыми странами. Если минимум в Польше в 2008 году составлял 313 евро, что было в 4,2 раза ниже, чем, к примеру, в Бельгии, то сейчас разница составляет 3,1 раза.

Чтобы ситуация с зарплатами не была столь пессимистичной, Евростат подчеркивает, что разрыв между востоком-югом и севером-западом будет ниже, если пересчитать его по паритету покупательной способности. Но жителей Восточной Европы такие оговорки не очень впечатляют — многие страны продолжают испытывать масштабный отток населения, прежде всего трудоспособных граждан, которые в итоге и детей рожают не на родине, а в Бельгии или Германии.

Например, численность населения Болгарии сократилась с 7,5 млн человек в 2008 году до 7,1 миллиона в 2018-м, население Латвии уменьшилось с 2,2 млн человек до 1,95 миллиона, Литвы — с 3,2 до 2,85 млн. Румыния потеряла за этот же период миллион человек (20,6 млн было в 2008-м, 19,6 млн осталось в 2017-м), Хорватия — 154 тысячи, Польша — 118 тысяч.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ