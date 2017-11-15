Европейский банк улучшил Минску прогноз

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год.

Сперва немного истории. Усилия Беларуси по улучшению имиджа и инвестиционной привлекательности страны эксперты банка отметили еще в начале осени. Они оказались столь весомыми, что позволили президенту ЕБРР Суме Чакрабарти заключить:

— Ваша экономика начала восстанавливаться, фиксируется экономический рост. Сама процедура управления макроэкономической политикой в Беларуси, на наш взгляд, заслуживает поощрения.

А в 2018–м, по мнению экспертов ЕБРР, белорусская экономика вырастет еще на 2%. Даже сами по себе такие оценки внушают оптимизм. Но важность такого рода прогнозов заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики НАН, доктор экономических наук, профессор Александр Лученок видит не только в этом:

— Во–первых, рост показателей прогноза развития национальной экономики показывает более полное и эффективное использование внутренних резервов. Во–вторых, он связан с возможностью увеличения реализации продукции на внешних рынках, улучшением ситуации на них. Все это позволит увеличить объемы производства продукции.

Максим ОСИПОВ.

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Беларусь