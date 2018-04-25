Европейский совет: предложения по обеспечению честной конкуренции и безопасных инвестиций

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Главы государств и правительств стран – членов Евросоюза обсудили вопросы глобальной торговли. Одна из главных тем – подготовка к саммиту ЕС – Китай, который состоится 9 апреля.

По утверждению главы страны, Евросоюз заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем. Китай – один из крупнейших торговых партнеров ЕС. Роль этого государства является важной в решении вопросов изменения климата, ядерной безопасности и других глобальных вопросов.

По словам Дали Грибаускайте, важно обеспечить соблюдение принципа взаимности в развитии экономического сотрудничества с третьими странами, в том числе и с Китаем, создавать равные условия конкуренции как для компаний ЕС, так и третьих стран.

Во время заседания Европейского совета также обсуждались вопросы надежности инвестиций в стратегические секторы, такие как энергетика, финансы, транспортная инфраструктура и коммуникации.

В апреле вступает в силу регламент ЕС о проверке инвестиций, который предоставит возможность проводить мониторинг инвестиций третьих стран в стратегические секторы ЕС, обмениваться информацией и разрабатывать рекомендации для государств-членов.

Литва несколько лет назад приняла законодательные поправки, которые предусматривают предварительную проверку инвестиций в объекты, представляющие стратегическое значение для национальной безопасности.

Большое внимание Европейский совет уделил вопросам безопасности 5G-сетей. После заседания лидеров стран ЕС Европейская комиссия представит руководящие принципы оценки возможных рисков при внедрении 5G-технологий.