Европейский совет: внимание вопросам экономики и стимулирования ее роста

🔊 Воспроизвести

Лидеры 28 стран – членов ЕС, участвующие в заседании Европейского совета, вместе с премьер-министрами Исландии, Лихтенштейна и Норвегии отметили 25-ю годовщину создания Европейского экономического пространства (ЕЭП).

Европейское экономическое пространство, в состав которого на данный момент входят все страны – члены ЕС, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, создано в 1994 году с целью стимулирования экономического сотрудничества между странами Европы путем отмены пошлин и других ограничений, препятствующих торговле, свободному движению услуг и трудовых ресурсов.

Члены ЕЭС также вносят свой вклад в общие усилия, направленные на сокращение экономического и социального разрыва между государствами и регионами. В рамках различных финансовых механизмов ЕЭС Литва в период с 2004 по 2014 гг. получила помощь в размере 151 млн евро, еще почти 109 млн евро, как предусмотрено, будет выделено нашему государству в период до 2021 года.

Эти средства были направлены на развитие научных исследований и инноваций, повышение качества медицинских услуг, работу с детьми и молодежью группы риска, укрепление гражданского общества и на другие важные сферы.

На заседании Европейского совета также обсуждались общие рекомендации по повышению роста экономики в Европейском союзе и еврозоне. Европейская комиссия в феврале представила отчеты по странам-членам, в которых дается оценка достигнутого ими прогресса в реализации рекомендаций комиссии на 2018 год.

В отчете по Литве подчеркивается, что рост экономики нашей страны в прошлом году составил 3,6 процента, наблюдалось увеличение объема инвестиций и снижение уровня безработицы. Положительную оценку получила деловая среда. Тем не менее в отчете содержатся замечания относительно того, что в Литве по-прежнему один из самых высоких в ЕС уровней бедности и неравенства доходов. Подчеркиваются низкие темпы реформы сектора образования, слабые результаты в области системы здравоохранения, слишком низкие пенсии, большой экономический и социальный разрыв между регионами. Акцентируется потребность большего объема инвестиций в развитие инноваций.